iMessage tilgjengelig på Android, Nothing’s masterstroke

Å dra nytte av iMessage-funksjoner, som tidligere var reservert for iPhone-eiere, på Android er nesten en fantasi, ettersom Apple insisterer på å oppdele appen sin. Og dette, til tross for at Google har forsøkt med alle midler i årevis å ombestemme seg. Men Nada ser ut til å ha funnet løsningen.

Nyheter : Ingenting annonserer Ingenting snakkeren meldingsapplikasjon som lar deg sende «iMessage» til iPhone-eiere fra en Android-smarttelefon.

Ingenting har oppnådd en ekte mesterstrek med denne applikasjonen.

Det må sies at iMessage-problemet er vanskelig for produsenter av Android-smarttelefoner.

Detaljen: For å oppnå dette samarbeidet Nothing med Sunbird, et selskap som lenge hadde forsøkt å omgå Apples restriksjoner med iMessage.

Nothing Chat vil være tilgjengelig i Europa, USA, Canada og Storbritannia 17. november.

Spørsmålet nå er hvor lenge? Det er ingen tvil om at Apple allerede gjør alt de kan for å hindre lanseringen av appen. Ved å kunngjøre Nothing Chats før lanseringen, lar merket feltet stå åpent for Apple å svare. Nok til å forlate oss forvirret. Fungerer Nothing Chats virkelig? Det ser ut til, men likevel.



Litt Apple på Android

Det er en god mesterstrek, men også en av kommunikasjon, som ingenting nettopp har oppnådd. Ved å klare å omgå Apples oppdeling, trekker merket oppmerksomheten til seg selv. Spesielt siden applikasjonen Nothing Chats er eksklusiv for den nyeste smarttelefonen som ble lansert, Nothing Phone 2. Nok til å øke salget.

Appens grensesnitt er nøyaktig det samme som Apples meldingsapp.

Den inkluderer også de fleste funksjoner, inkludert muligheten til å sende ukomprimerte medier. Andre vil bli lagt til etter hvert, advarer Nada, inkludert kvitteringer og reaksjoner på meldinger.

Hvordan virker det ? Når appen er lastet ned, logger du bare på Apple ID-kontoen din eller oppretter en. Magien skjer takket være en Mac mini i et datasenter som fungerer som mellommann. Nothing Chats er derfor en kanal mot et Apple-produkt. Det er umiddelbart mindre imponerende.

Og hva med konfidensialitet i alt dette? Faktisk er dette en av de store egenskapene til iMessage. Det er ingen garanti for at Sunbirds vellykkede omgåelse vil tilby personvern på Apple-nivå.

Selskapet «leverer et system for å overføre en melding fra en bruker til en annen uten å lagre den på noe tidspunkt underveis.» Meldinger lagres ikke på noen av deres servere.

Likevel må du gi Mac mini tilgang til iCloud-kontoen din for at magien skal fungere. Og det reiser selvsagt et spørsmål, selv om Nothing og Sunbird sørger for at alt er sikkert.

Hva med iMessage?

Som en påminnelse : iMessages tilsvarer RCS som finnes på Android, men eksklusivt for Apple-produkter. De kan ta form av tekstmeldinger, bilder og videoer, er ende-til-ende kryptert og sendt over Wi-Fi eller mobildata. På iPhone vises de i blå bobler, mens meldinger sendt fra en Android-enhet vises i grønt. Noe som også skjer på iPhone, når iMessage er deaktivert.

Overraskende som det kan virke, er denne fargeforskjellen veldig betydelig i USA, spesielt blant unge mennesker. Sistnevnte frykter å bli stigmatisert hvis meldingene deres fremstår som grønne over natten.

For Apple, som legger vekt på sikkerheten og konfidensialiteten til meldinger som sendes, er dette en måte å holde brukerne på produktene sine.

Kommenter : Google har i årevis prøvd å overbevise Apple om å åpne funksjonene sine for Android-brukere eller ta i bruk RCS, den nye standarden som skal erstatte SMS. Mislykket. I Europa slo den amerikanske giganten seg nylig sammen med store navn i telekommunikasjonssektoren for å presse EU og tvinge Apple til å gi etter.