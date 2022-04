Imola: Fra WRT og Audi til Pole for å vinne!

For 14. gang i 56 GT World Challenge Europe (Endurance)-løp vant bilen som tok av fra polet. Etter 82 runder vant Audi R8 LMS GT3 / WRT 2022 sesongåpning i Tris Vandoor, Charles Weirts og Kelvin van der Linde i Imola. Vincent Voss sitt belgiske lag hadde allerede nøt smaken av seier med Van der Linde for to år siden.

Den vanskelige tiden i starten av løpet med en Audi/Synteloc-racing var et relativt rolig løp for #32, selv om Charles Weirdz hadde liten frykt for å passere grusen raskt. Trioen forlot Italia med mål og seier.

Konkurransen prøvde alt, men til ingen nytte. Mercedes-AMG GT3 / Akodis-ASP til Jules Gounon, Raffaele Marciello og Daniel Juncadella kunne ikke utfordre dominansen til den vinnende Audien. # 88 Innrømmer 6,2 sekunder under det bekreftede flagget etter å ha tapt tid under et stopp. Siste plass på scenen går til en annen Mercedes, som er Gatspeed-forestillingen av Maro Angel, Luca Stoles og Stein Schottorst.

Audi / Tresor by Car Collection (Haase, Drudi, Ghiotto) og McLaren / JP Motorsport (Lind, Abril, Klien) fullfører topp 5 plasseringer. Dinamic Motorsport rangerer Porsche som nummer 6 i Kairo, Ledocer og Bogler. To Ferrari / Iron Links.

Med Mies, Niederhauser og Légerets Audi R8 LMS GT3 # 25 fikk Saintéloc Racing en god sjanse til å spille, men den lille utgivelsen av Lucas Lெgret snappet enhver sjanse til en plattform for å komme på 9. plass foran McLaren 720S GT3. / ஜோதா.

Hvis det er én gruppe man kan angre på, er det Peachtine AMR. Maxime Martin, Nicki Thiim og Marco Sorensen vil utvilsomt bli utfordret på scenen, men etter litt stoppkonkurranse mistet #95 Aston Martin Vantage GT3-seter, mens BMW M4 GT3 / ROWE Racing Forces var 12. bak.

På hjemmebane strålte ikke Lamborghini med det beste resultatet med å få 13. plass til Portolotti, Aitken og Costa. For sin Audi-debut ble Valentino Rosie rangert som 17. i Audi / WRT, som han delte med Nico Mர்ller og Fred Verwich. Samtidig bommet den italienske sjåføren sin pit under stoppet da en annen Audi kom tilbake fra teamet. Så vi måtte tilbake på sporet en runde før vi stoppet igjen.

WRT vant også sølvpokalen. Jean-Baptiste Simmenauer, Thomas Neubauer og Benjamin Goethes Audi R8 LMS GT3 var mer vellykket enn noen annen Audi, Attempto Racing delt av Akka, Shawl og en god Marius Juke for sin GT3-debut. I likhet med Beechdean AMR mistet vi noen fjær under siste stopp for Arkin Akas team. McLaren 720S fullfører GT3 / Garage 59-plattformen.

Gold Cup går til Porsche 911 GT3 R / Herberth Motorsport fra Renauer, Renauer og Bohn. # 911 Ferrari 488 GT3 / AF-bane av Delacore, Spirazzoli og Paulson og foran Mercedes-AMG GT3 / HRT fra Maine, Hoft og Scholes.

Takket være Mercedes-AMG-vinnende SPS-kjøretøyytelse i Pro-Am og Pierburg, Loggie og Baumann-teamet. Etappen ble fullført av AF Course og Garage 59.

Denne 3 timen med Imola opplevde mange nøytraliseringer. Crashed Iron Dames Ferrari 488 GT3 dør i første runde, farlig for # 112 McLaren / JP motorsport. Kort tid etter plantet Rob Collard sin Lamborghini / Parvel i potten.

Så stoppet Theo Nights Aston Martin Vantage GT3 / Peachtine AMR ved kanten av banen (girkasse), og nøytraliserte dermed. Samtidig fikk Lamborghini / Libert Motorsport et elektrisk problem og stoppet før avgang igjen. Lamborghinis ulykker har ikke avtatt siden Mathieu Di Robiano (Bentley / CMR) angrep baksiden av den italienske GT3 voldsomt i nøytral modus. Belgieren ble skrevet ut fra sykehuset for undersøkelse. Sist nøytralisert er Caspar Stevenson (Mercedes / Accordis-ASP) som spinner etter å ha blitt assosiert med McLaren / Inception racing. Det er bemerkelsesverdig at Robin-brødrene ikke deltok i løpet på grunn av en Audi / WRT-motorfeil.

Neste utholdenhetsmøte for 6-timersløpet på Paul Ricard i begynnelsen av juni. Før det var det to sprintrunder, først Brands Hatch og deretter Magnie-Course.