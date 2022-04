iMovie: Nytt Storyboard og Magic Movie Functions prøveversjon i felten

Med sin siste oppdatering, iMovie Det er to nye aktiviteter for spirende videografer, studenter, familier og alle som kan bli skremt av den populære tomme siden generelt … eller vi burde si tom tidslinje her! Det er «Magic Movie» og «Story-Board» funksjoner Landet 12. april Jeg inviterer deg til å oppdage gjennom felttesting begge disse byggehjelpemidlene på iOS og iPadOS og for mobile enheter.

Vi starter med de gode nyhetene: Hvis versjon 3.0 av iMovie krever iOS 15.3 og iPadOS 15.3, er det nyeste mobilsystemet levert av Apple kompatibelt med en lang rekke enheter, om enn litt eldre. iPhone 6s / 6s Plus fra 2015 og iPad Air 2 fra 2014 er verdige, godt poeng!