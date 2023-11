Imponerende bilder av et jordskjelv med en styrke på 6,7 på Filippinene: To drept | verden

US Geological Survey (USGS) sa at jordskjelvet rammet på en dybde på 78 km utenfor kysten av Sarangani-provinsen på øya Mindanao klokken 8.14 GMT. Det ble ikke sendt ut tsunamivarsel på grunn av jordskjelvet.

En mann og hans kone ble knust da en betongvegg kollapset foran et trelastfirma nær byen General Santos hvor paret jobbet, opplyser lokalt politi. – Muren falt på dem, sier korporal Christopher Larano til AFP. Jordskjelvet ble følt i mange deler av den fjellrike øya.

Video viser livredde shoppere på et annet General Santos kjøpesenter som tar ly under bordene på en fastfood-restaurant. Han og kollegene flyktet fra bygningen omtrent 30 km sørøst for skjelvet, sa Sarangani kommunale politikaptein Keegarjun Villarin. Men ingen skade eller skade ble gjort.