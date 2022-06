Imponerende vikinggravskip oppdaget i Norge

—Aleksey shirmanov / Shutterstock.com

Arkeologer har avdekket et massivt vikingforlis nær byen Quinnestal på Sørvest-Norge. Oppdaget av jordgjennomtrengende radar, er begravelsen 500 til 1000 år gammel.

Noen få meter under overflaten til et vikingfartøy

Marint liv inntar en viktig plass Viking, Det er ikke overraskende at sistnevnte (og mange førkoloniale samfunn) søkte etter spesifikke begravelsesritualer, som inkluderte bruk av fartøyer som gjenstander for begravelse eller med det formål å frakte de døde til senere liv. Disse strukturene ble kalt gravkar, og var svært sjeldne fordi bare de øvre lag av vikingsamfunnet hadde nytte av slike begravelser.

Les mer Det eldste norske fottøyet ble oppdaget for 3000 år siden

ArkeologerNorsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Den har nylig identifisert en slik begravelse nær byen Norge Quinestel Bruke radar for å trenge gjennom bakken (PSR) Motormontert høyoppløsning. En teknologi som innebærer bruk av radarpulser Bilde og studie av underjordiske strukturer relativt nær overflaten.

Bilde som viser tilstanden til skipets grav (sentrum) og graver

Dette stedet er kjent som en av de viktigste begravelsene i jernalderen i sør NorgeOverraskende nok er dette første gang en gropbåt er funnet der. Sistnevnte ligger på ca 9 meters dyp og er omgitt av flere groper. Forskere mener at videre studier av dette nettstedet kan gi enestående innsikt i elitens livsstil over tid. Viking (790–1066 e.Kr.)

» Bruk av bakkegjennomtrengende radar gir oss muligheten til å utforske og dokumentere kulturhistorie som aldri før. «, understreker arkeologen Johnny KaswickSom hadde tilsyn med dette arbeidet.

Les mer Funn av fossile rester av Europas største rovdinosaur

Nylige funn i Norge

Denne viktige arkeologiske oppdagelsen kommer bare noen måneder senere Fem vikinger er høydepunktet i langhusene (Inkludert en av de største som noen gang er identifisert i Skandinavia) og flere groper Gjellestad. Den ligger omtrent 370 km øst QuinestelDenne scenen var for to år siden Den første oppdagelsen av vikinggjenstander Norge I mer enn et århundreOmfatter også bruk av jordgjennomtrengende radar.

For arkeologer நிகுNeste steg blir å finne ut hvordan disse skipene og andre gravene har blitt bevart i rundt tusen år.