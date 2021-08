Importere Antiback Dispensere fra Kina til Norge viste seg å være en lukrativ idé

Den trenger innovative ideer for å lage den i tøffe og krevende tider, og norske Jens Ivor Velan importerte Antiback Hand Sanitizer Dispensers fra Kina, i fjor ga selskapet Smarttelt ANOK et driftsresultat på over 9 millioner.

Da Govt-19-epidemien rammet Norge i mars i fjor, innså Jens Ivor Whelan raskt at han måtte være innovativ og rask for å redde firmaet sitt, som vanligvis leier ut festtelt og utstyr til fester og store arrangementer. I et intervju med norske medier TV2Jens Ivor Whelan forklarer at etter å ha tenkt lenge på hvilket materiale som var nødvendig under et utbrudd, fant han en kinesisk leverandør han hadde kontaktet før han solgte Antiback Hand Sanitizer Dispensers.

Jens Ivorne bestilte de 100 første dispenserne, men fant raskt en stor etterspørsel og bestemte seg for å investere mer i ideen. Ved hjelp av hele familien hans kontaktet de butikker, restauranter og andre virksomheter som trengte forhandlere, og etterspørselen var stor.

Totalt har Jens og Ivor kjøpt og solgt 20.000 dispensere. I utgangspunktet ble dispensere fløyet fra Kina til Norge, men denne løsningen viste seg å være dyrere enn forventet, så Jens Ivor Whelan fant et lokalt selskap.

Jens Ivor Whelans innovative idé reddet ikke bare selskapet hans, men forårsaket også millioner av vekst. Inntektstall for Smarttelt AS viser driftsinntekter på 29,6 millioner kroner i 2020, en økning på 27 millioner kroner fra året før.

Selskapets driftsresultat for 2020 er 9,4 millioner kroner, mot 100 000 kroner i 2019. Men jeg har også et selskap som har tapt millioner, så det samlede overskuddet er ikke så stort, sier Jens Ivor Whelan.

Nå mer enn et år etter epidemien, har markedet og etterspørselen etter bunnstoffbegrensere begynt å roe seg, og Jens Ivor Whelan fokuserer nå på å leie partytelt og festutstyr. “Vi selger fortsatt mange distributører, men selskapet gjentar det vi faktisk gjorde før epidemien,” sier han.