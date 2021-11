Imps, 5 av 5, vant mot Tyrkia og er ett skritt nærmere Euro 2023

Hvor vanskelig det var! Imps møtte Tyrkia i Lewandowski fredag ​​kveld under den femte kvalifiseringsrunden til EM 2023. Etter en svært dårlige sjanser i den første perioden åpnet Imps endelig scoringen på grunn av en Antwerpen-spillers kryss. Michael Polykvisha der, Fungerte perfekt Yari Versheran (1-0, 51′). På slutten av møtet, Ignace Van der Brempt Han omsatte en straffe (2-0, 90 + 5 ‘) for å sikre familiens seier. Takk for femte seier på rad, spillere Jackie Madijsen Ta enda et skritt mot Euro 2023.

⁇ Les mer: Red Devils: Cordois og Pentec er tilbake i trening, bare Brett mangler

Møtet startet tretti minutter for sent på grunn av en teknisk feil på den tyrkiske bussen. Med 22 spillere på banen satte belgierne foten på ballen (med mer enn 60 % av ballene), men vi så en veldig lukket start på kampen, og lyktes ikke i å skape sjanser mot de tøffeste tyrkerne. Kamp (fire gule kort i første omgang).

Med unntak av sjeldne inntrengninger ble Impus funnet å være farlig Logan Entembe (28, 32) eller Lois Obanda, Ble pekt ut på mål (30.) etter dårlig restitusjon fra forsvar. Men hver gang var den siste gesten lav og det tyrkiske forsvaret var ikke bekymret. En jomfru ga tillatelse til den første akten, hvis resultat var veldig spent, innenfor rammen av offentlige kamper.

En livlig andre periode

Da de kom tilbake fra garderoben, brukte Jackie Madijsens menn Michael-Ange Polykvisha (51.) til sin fordel. Antwerpen-spissen Yari Verscheran tar en god pasning bak forsvaret Nicholas Ruskin Wisely overlot fortiden til sine tidligere standardlagkamerater. Sistnevnte lurte tilskueren ved å kontrollere dørvakten med et kryssangrep.

Belgierne kontrollerte ballen, og i det 76. minutt roet Lois Obanda ned den tyrkiske keeperen med et påfølgende hjørnespark. Uten noen reell risiko for publikum. Slutten av kampen var litt rytmisk og hvert lag skapte muligheter.

Angrepet, som var nesten ikke-eksisterende til da, tvang tyrkerne til å stikke nesa i vinduet på 80-tallet. Morton Vandewood Grip inn for første gang i den lille rektangulære streiken. To minutter senere vant han kampen mot Coctenis Pyrrh og startet godt bak forsvaret. KRC-søppelkeeperen tok innsatsen noen centimeter ut.

I det 85. minutt, Anas Sarori, Som kom inn i kampen for noen minutter siden, bommet på kaosmålet ved å plassere et fantastisk senter bak Obanda ved siden av Tyrkias mål. Samme Jorry ble en avgjørende pasning på frisparket Amado Onana, Men Lily-spillerens restitusjon kolliderte vertikalt (88.).

På stoppet berørte Ali Khan Gunaran ballen inn i det lille rektangelet med hånden. Dommeren ga ham et nytt gult kort og tildelte straffe til Impes, som ble erstattet av Ignas van der Prempt kort før sluttsignalet (90 + 5).

Belgia har steget på rangeringen

På stillingen, takket være denne seieren, er Diablotins 15 poeng foran gruppe I med 15 poeng. De har 9 poengs ledelse på Danmark, som er to kamper bak. 16. november får danskene muligheten til å ta igjen deler av forsinkelsen på samme gressbane i Tyrkia. Samtidig drar Belgia til Skottland og prøver å vinne det sjette møtet på rad. Skottland slo Kasakhstan 2-1 fredag ​​kveld for sin første seier i kampanjen (3 kamper).

Ni lagvinnere og den beste andreplassen vil kvalifisere seg direkte til turneringen som arrangeres i Georgia og Romania i juni og juli 2023. De andre åtte andreplassene vil konkurrere om de fire siste billettene i sluttspillet i september 2022.