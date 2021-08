Impulse Quebec kunngjør at International Naval Forum vil gå tilbake til et unikt format Tweet dette

Trafikkelektrifisering: Fra politiske beslutninger til endring av praksis

Elektrifisering av industrielle og spesialiserte sektorer: Praktiske funksjoner

Moving Future: Endring av gods- og persontrafikk

Revurdere byutvikling i lys av elektrifisering: Infrastruktur og lading av batterier

Omdesigner bransjen for den mobile fremtiden

I IMPULSJON MTL 2021, Fagfolk og ledere og operatører av den private og offentlige marinen vil samles for å diskutere den beste praksisen til marineeksperter i forhandlinger, paneler, workshops, pitch -økter, et forretningsrally og P2B -møter. Quebec Og i utlandet og finne nye innovative og påvist Quebec Løsninger og teknologier tilgjengelig på markedet for å vurdere, starte eller fortsette elektrifiseringen av sine flåter.

Lokale og internasjonale foredragsholdere

Mange VIP -gjester og foredragsholdere vil delta på rundt ti presentasjoner og gruppediskusjoner på arrangementet. Maruxa Cardama fra SLOCAT Partnership, François Adam fra Innovative Vehicle Institute, Sylvain Descombs Fra Novio Monte Graphite, Stephen Druin Investment fra Quebec, og Christina Paula Miglia C40 har noen viktige aktører tilgjengelig i år. Representanter fra New York Og Pittsburgh, Våre partnerbyer og spesialister Norge, California, Og Illinois Planlagt å delta.

Kjøpers dag

Nytt av året, og vi har lagt til en spesiell begivenhet for aktører i bransjen 23. september, I tillegg til den siste modulen i programmeringen. Buyers Day vil være en spesiell anledning for leverandører å tilby sine EST -produkter og tjenester til viktige kjøpere Quebec Elektrisk bilindustri. AddÉnergie, Alstom, Demers Ambulances, The Lion Electric Co., Madvac, Motrec og Novabus vil alle delta. Målet er å fremme nettverk på B2B -møter og fortsette veksten Quebec Forsyningskjede.

For å se hele programmet og kjøpe billetter, gå til https://propulsionquebec.com/impulsionmtl/en/

Sitater

“Vi er glade for å komme tilbake til et unikt format og forene dem i bransjen i denne tredje utgaven av Impulse MTL,” sa han. Sarah Hood, Cluster for Electricity and Smart Transport, administrerende direktør i Propulsion Quebec. “Når vi begynner å legge den enestående helsekrisen bak oss i dag, kan vi se viktigheten av å fremme elektrifisering av sjøen for en miljøvennlig, rettferdig og velstående gjenoppretting. Quebec Og andre deler av verden. Deltakere i forumet vil kunne diskutere miljømessige, sosiale, operasjonelle og regulatoriske spørsmål, som alle er en del av en større bevegelse mot lavutslippsmessige, konfliktfrie og høyytelsesflåter. Dette arrangementet er en flott mulighet til å knytte verdifulle kontakter for kunder og kjøpere Quebec Ekspertise stiger og etablerer oss som en global leder! ”

“Adrix Technologies er den største Geotope -integrerte partneren Canada, Jeg er glad for å være tilbake som den offisielle verten for denne tredje utgaven av Impulsion MTL, “sa han. Anthony Mainville, Leder for Adrix Technologies. “Takket være våre høyteknologiske verktøy og telematikk-tjenester og vår sofistikerte ekspertise, dekker Adrix komplekse og dynamiske behov Av Canada Det gjør det mulig for transportører å planlegge sin energioverføringsstrategi basert på en grundig analyse av marine- og kjøretøydata. Rent praktisk har vi teknisk forandret vår visjon for transportelektrifisering og datasikkerhet.

“Quebec Transport er fullt engasjert i kampen mot elektrifisering og klimaendringer, og har inngått en allianse med Fusion Quebec for andre gang for å lansere Impulse MDL.” Hjelper. Fra Quebec Energiendring. Ved å kombinere våre styrker kan vi lede endring og stå på en vellykket måte Quebec Som en global leder innen elektrifisering. “

MTL International Fleet Forum Impression er muliggjort av økonomisk støtte fra våre partnere. Myndighetene Quebec; Quebec; Astus; Siemens Mobility Canada; Alstom; FLO; Evolusjon av Poin; Desjardins Casey naturlige ressurser; Desjardins Casey Des Transport; Tracker; Efenko; EXO; ISEQ; The Lion Electric Company. மத்வாக்; Og byer New York Og Pittsburgh.

Om Impression MTL

På åpningsarrangementet i 2019, inkludert representanter fra nesten 20 byer New York, Kom sammen for å lære om de beste sjøforvaltningspraksis her Montreal. Det var en unik mulighet for 345 deltakere til å etablere forretningsforbindelser Quebec Dypt intelligente selskaper for å gå over til storskala elektrifisering og smart mobilitet i transportsektoren. Den andre utgaven ble avsluttet i 2021 etter fem påfølgende halvdagers operasjoner Oktober 2020 Og Mai 2021. Mer enn 400 deltakere diskuterte temaer knyttet til marineledelse og elektrifisering. For den tredje utgaven av IMPULSION MTL International Fleet Forum, har Publishing Quebec utviklet et hybridprosjekt om fem marineforvaltningstemaer.

Motivasjon handler om Quebec

Fra Quebec Samler hele sektoren rundt felles prosjekter rettet mot elektriske og intelligente transportklyngenivåer Quebec Som en leder i etableringen og implementeringen av bakketransportsystemer som fremmer elektrisk og smart transport. Publlation Quebec ble opprettet i 2017 og har 215 medlemmer fra en rekke disipliner og bruker ressursene i seks unike arbeidsgrupper for å utvikle og støtte innovative prosjekter. Klyngen mottar økonomisk bistand fra regjeringen Quebec, Myndighetene Canada, Communuté mitropolitaine de Montréal (CMM), AttriX, Fonds de solidarité FTQ, Hydro-Québec, Desjardins Group og Quebecor.

For mer informasjon: Informasjon og intervjuforespørsler: Mary-Christine Laponde, kommunikasjons- og PR-sjef, Impulse Quebec, [email protected] | 514 966-6414

