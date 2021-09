Imran Khan sier at afghanske kvinner bør kjempe for sin egen frihet: ‘Gi dem tid’

I følge Pakistans statsminister Imran Khan må Taliban styre kvinner i riktig retning i spørsmål knyttet til deres rettigheter.

Khan sa i et intervju med CNN onsdag at kvinner bør få tid til å “få sine rettigheter”.

“Afghanistan er på et historisk tidspunkt,” sa Khan i et intervju. “Taliban kontrollerer hele Afghanistan. Hvis de nå kan jobbe mot en inkluderende regjering, kan alle fraksjoner forene seg og fred i Afghanistan etter 40 år.”

Men etter at Taliban har tatt ansvar, hvis det går galt, kan det “gå i kaos” og føre til den største humanitære krisen, det største flyktningproblemet, muligheten for terrorisme i ustabilt Afghanistan og landets jord. .

Khan sa at Taliban tydeligvis ønsket “internasjonal aksept” av løfter fra regjeringen, inkludert kvinners rettigheter og amnesti, men at de burde gis flere insentiver i stedet for ytre press.

“Så vi må oppmuntre dem, i stedet for å sitte her og tenke at vi kan kontrollere dem, fordi Afghanistan, den nåværende regjeringen, føler tydelig at uten internasjonal hjelp og bistand, kan ikke denne krisen stoppes. Så vi må presse dem inn i riktig retning, sa han.

Protester har brutt ut i Afghanistan ettersom hundrevis av kvinner har sluttet seg til kampen mot Taliban -regimet.

Selv om Taliban gjentatte ganger har garantert rettighetene til regjeringen og de involverte kvinnene siden de tok makten, ser disse løftene ut til å være helt forskjellige fra situasjonen på stedet. Åpning av Alle mannlige midlertidige regjeringer Det er også i strid med løftene fra Taliban.

Khan sa at landets kvinner var “sterke” og at de skulle få tid til å gjenvinne friheten.

“Det er feil å tro at noen utenfra vil gi rettigheter til afghanske kvinner. Afghanske kvinner er sterke. Gi dem tid. De vil få sine rettigheter,” sa Khan.

“Kvinner i et samfunn må være i stand til å oppfylle potensialet i livet,” la han til.

Han snakket om Pakistans “forferdelige” forhold til USA, og sa at Islamabad ble behandlet som en “leiepistol” av Washington under den 20 år lange krigen i Afghanistan.

“Vi må lage dem [the US] Vinn krigen i Afghanistan, vi kan aldri gjøre det, sier Tariq al-Hashimi, partiets generalsekretær.

MR. Khan sa at han nå vil at forholdet mellom de to landene skal være “som å ha et forhold til USA og India” og “ikke et endimensjonalt forhold der de betaler for kampen”. Vi ønsker et normalt forhold. “

Mandag beskyldte USAs utenriksminister Anthony Blinken Pakistan for å “fortsette å forsvare utfordringene mot Afghanistans fremtid” ved å ha Taliban -terrorister under krigen i Afghanistan.

Han sa at Washington ville revurdere forholdet til Islamabad og sa til kongressen at Pakistan hadde “mangfoldet i noen av våre motstridende interesser.”

Khan sa at han ikke var klar over Blingens kommentarer. “Jeg har aldri hørt om slik uvitenhet,” sa han.

Statsministeren påpekte også at USAs president Joe Biden ikke hadde snakket med ham siden Taliban inntok Kabul. På spørsmål om han tror han blir “straffet” for å støtte Taliban, følte Khan behovet for å stille Biden dette spørsmålet.

“Jeg kan tenke meg at han har det veldig travelt, men vårt forhold til USA handler ikke bare om en telefon, det må være et flerdimensjonalt forhold,” sa han.

Khans regjering har konsekvent benektet påstander om at de støttet Taliban i USAs “krig mot terror” og i stedet forsøkte å fremstille seg selv som et offer for krigen.

“Siden vi begynte i USA, har vi blitt USAs allierte etter 11. september og krigen i Afghanistan.”, La han til.