“In her lifetime”, en blendende film som ble utgitt på kino onsdag: “Det var så vanskelig for Catherine Denio”

Du trenger ikke å lure deg selv: med et tema som Terminal Cancer, I hans levetid Ingen sjanse mot Regn 4 Eller Marvel storfilmer. Likevel, hvis det er én jobb som onsdag ikke bør gå glipp av, så er det denne. Med akkompagnement av Catherine Deneuve, Cécile de France, Benoît Magimel og den blendende Dr. Gabriel Sarah, leverer Emmanuel Berkot en lys, lett, morsom, musikalsk, positiv, utrolig livlig film om et veldig melodramatisk emne. Vi kommer ut med sår hals og føler oss bedre. En ekstraordinær følelse.

«Jeg ønsket å lage en glad, positiv og lys film om døden, forklarer hun. Alt blir tilnærmet fra livets side. Melodien antas å gå langt i følelser og vendinger. Lykken min er at han møter Dr. Sara og han spiller sin egen rolle. Han er av natur veldig glad og positiv og tar det med seg til arbeidet sitt. Det gjør døden til et drama for en å endelig leve så godt som mulig og dø fredelig. I sin praksis bringer han liv og musikk med seg overalt. Jeg hørte en pasient si: Hvis du bare har fem minutter igjen, er det bedre å gå gjennom dem enn å begynne å dø om fem minutter. Hans personlighet bringer mye. Også på slutten av visningene fortalte publikum ofte at de ville at han skulle bli lege. Det viser at alle leger ikke har nok støtte fordi de må ha denne menneskeheten, denne filosofien og denne empatien.

Denne gleden ved en vaksinasjonstjeneste er forbløffende, sjokkerende for moren spilt av Catherine Deneuve …