Indeksering av energikontrakter 1. april: Det forventes nedgang fra 60 til 65 % i kvartalsvariabler, er det slutten på krisen?

Neste 1. april er det ikke en fisk: Energiprisene vil synke imponerende.

Særlig gjelder dette de mange belgierne som hadde variabel kvartalskontrakt, slike kontrakter som spesielt Engie tilbød sine kunder automatisk når prisene var så høye at de ikke lenger ønsket å tildele en fast kontrakt. Dette er en type «enkel variator» i for eksempel en Engie eller Eneco variator.

Med forbehold om tariffformlene på plass, og prisene i grossistmarkedet observert i mars, bør vi gå for et lett tak fra en tariff på 14 cent per kilowattime gass i mars til 6 cent for det påfølgende kvartalet. minus 60 %.

Og for strøm må vi opp fra 44 øre til 16 øre per kilowattime, eller omtrent tre ganger mindre.

Rådet til Olivier Desclée, Engies talsperson, er også fra mandag (innen systemet registrerer de nye prisene) å gå til å merke opp nettkatalogene dine og se om du kan redusere forskuddsbetalingen.

Hvordan forklarer vi denne kraftige nedgangen?

det er mange grunner:

Siden toppen i slutten av august har engrosprisen så vidt sluttet å falle.

For en kvartalskontrakt endres per definisjon prisen kun hvert kvartal. (For de som har månedskontrakt, for eksempel, er det også en reduksjon, men hva er mer enn 20%. Hvorfor? Fordi prisene på disse kontraktene allerede har falt betydelig tidligere måneder).

Under den siste indikatoren, i januar, var nedgangen ikke særlig sterk fordi engrosprisene nettopp hadde steget i desember, på grunn av høyere forbruk den måneden, og problemene med den franske atomflåten. Men denne gangen, det er det, følger konsumprisene engrosprisene, og vi er tilbake til prisene de var i oktober 2021, før krigen i Ukraina, for eksempel.

Er dette slutten på krisen? Tilbake til normalt?

Det er tilbake til noe normalt. Vi er tilbake til førkrigsprisene i Ukraina, men vi er fortsatt på mer enn doble 2020-priser. Vi må huske at prisene virkelig gikk opp før krigen, med russiske trusler mot Nordstream og bekymringer om gassforsyninger.

Vi kan imidlertid se at leverandørene ser ut til å være sikre på utviklingen av disse prisene, for etter Luminus vil Engie og Mega nå tilby faste kontrakter igjen.

Hvis prisene går ned, er det virkelig verdt en fast kontrakt?

Alt avhenger av humøret ditt. I nær fremtid er det klart at prisen på konstanten uansett vil være litt høyere enn prisen på variabelen. Vi betaler for leverandørens risiko ved å binde oss til denne metoden i ett år.

Når det gjelder resten, er det enkelt: Hvis prisene fortsetter å falle, vil varianten være mer interessant. Men hvis de ender opp med å reparere, beskytter du deg mot overdrivelse, som vi så i fjor. Så hvis du trenger sikkerhet eller for å sikre at du ikke går over et visst budsjett, kan det være morsomt.

Trenden i flere måneder har vært nedadgående, men ser nå ut til å stabilisere seg litt. Vi er fortsatt mer enn doble 2020-priser, men det er liten sjanse for at vi går tilbake til disse prisene av en enkel grunn: På den tiden kom all gassen vår gjennom rørledningen.

I dag, for å sikre våre forsyninger, og dette gjorde det mulig å redusere prisene, henvendte vi oss til nye leverandører, som leverte LNG og LPG.