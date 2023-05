India: Dam tømmes for å redde smarttelefon som falt ned i demningen

der BBC Rapporter denne historien om det som ser ut til å være en miljøkatastrofe. En indisk tjenestemann er suspendert etter å ha beordret ham til å tømme en vanntank for å hente smarttelefonen sin.

Det tok tre dager å slippe ut lakhs med liter vann fra Kergata-demningen i delstaten Chhattisgarh. Rajesh Viswas skal ha mistet Samsung-merket mens han tok en selfie.

Da tanken var tom, klarte lederen å hente telefonen sin. Det var imidlertid for vannfylt til å fungere. For å rettferdiggjøre denne handlingen sa Rajesh Viswas at enheten hans inneholdt sensitive myndighetsdata og derfor måtte spores. Men noen har anklaget ham for å misbruke sin stilling.

Lokale dykkere ble først mobilisert, men de klarte ikke å hente den dyrebare enheten. Stilt overfor denne blindgate, betalte Rajesh Vis for å ta med en dieselpumpe. Muntlig tillatelse skal ha blitt innhentet fra en tjenestemann til å tappe.Litt vann i en nærliggende kanal. Den berørte offiseren skal ha sagt dette «Det vil virkelig gagne bøndene som har mer vann.».

Men nesten to millioner liter vann ble faktisk sluppet ut, forklarer BBC, nok til å vanne 600 hektar jordbruksland. Arbeidet ble stoppet etter at vannressursbetjenten kom på klagen. Rajesh Viswas”Han er suspendert i påvente av etterforskning. Vann er en essensiell ressurs og kan ikke kastes bort på den måten.» Priyanka Shukla, Kancare-distriktsoffiser sa til avisen nasjonal.

Rajesh Viswas nekter for å ha misbrukt sin stilling og sier at vannet han slapp ut kom fra demningens overløpsområde.Ubrukelig».

Flere politikere har reagert på saken, med statens nasjonale visepresident for opposisjonen som tvitrer: «Mens folk var avhengige av vanntankbiler for å hente vann i løpet av den brennhete sommeren, tømte tjenestemannen 1500 dekar med brukbare (millioner av) liter til vanning.