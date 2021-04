India er 87. på den globale energiovergangsindeksen

India er rangert som nummer 87 av 115 land i Energy Transition Index (ETI) som sporer nasjoner om den nåværende ytelsen til deres energisystemer i forskjellige aspekter, ifølge en rapport.

World Economic Forum (WEF) -rapporten som ble utgitt onsdag og utarbeidet i samarbeid med Accenture, er også basert på ETI-innsikt.

De 10 beste landene i indeksen er vestlige og nordeuropeiske land, med Sverige først, etterfulgt av Norge (andre) og Danmark (tredje).

” Kina (68) og India (87), som til sammen står for en tredjedel av det globale energibehovet, har gjort sterke forbedringer i løpet av det siste tiåret, til tross for at kull fortsetter å spille en viktig rolle i deres energimiks ” ‘ heter det i rapporten. ordtak.

I følge rapporten har India fokusert på forbedringer gjennom tilskuddsreformer og rask tilgang til energi, med sterkt politisk engasjement og et reguleringsmiljø for energiovergangen.

“Kinas forbedringer skyldes først og fremst reduksjon av energiintensiteten i økonomien, gevinster ved å karbonisere energimiksen gjennom utvidelse av fornybar energi, og styrking av miljøet som muliggjør investering og infrastruktur,” la til.

Indeksen sammenligner 115 land med den nåværende ytelsen til deres energisystemer i tre dimensjoner: økonomisk vekst og utvikling, miljømessig bærekraft, og energitilgang og sikkerhetsindikatorer, og deres beredskap til å gå over til trygge, bærekraftige, rimelige og inkluderende energisystemer. .

Den siste rapporten er basert på en revidert ETI-metodikk som tar hensyn til nylige endringer i det globale energilandskapet og den økende hastigheten av tiltak mot klimaendringer.

Ifølge rapporten økte 92 av 115 land som ble sporet i ETI sin samlede poengsum de siste 10 årene, og bekreftet den positive retningen og den konstante fremdriften i den globale energiomstillingen.

Når vi går inn i tiåret med handling og overholdelse av klimaendringer, må fokuset også omfatte overgangens hastighet og motstandskraft. Med energiomgangen som går utover moden frukt, vil vedvarende trinnvise fremskritt være mer utfordrende på grunn av det skiftende landskapet av risiko for energiovergangen, ” sa Roberto Bocca, leder for energi og materialer i WEF.

Andre land på topp 10 er Sveits (4), Østerrike (5), Finland (6), Storbritannia (7), New Zealand (8), Frankrike (9) og Island (10).

(Denne historien er ikke redigert av Devdiscourse-ansatte og genereres automatisk fra en syndikert feed.)