India – Norge for å gi støtte til India

‘Situasjonen i India er veldig alvorlig, med et høyt antall tilfeller av Govt-19 og flere dødsfall. Norge vil gi 20 millioner kroner humanitær hjelp for å hjelpe det indiske folket med å takle denne krisen, ” sa utenriksminister Inne Eriksen Seride.

Govt-19-epidemien har satt en belastning på Indias helsesystem, med mer enn 2800 koronarelaterte dødsfall registrert de siste 24 timene, og mer enn 350 000 nye tilfeller ble bekreftet daglig. Indiske tjenestemenn har søkt støtte fra det internasjonale samfunnet. Det er en alvorlig mangel på sykehussenger, og hoteller og skoler blir brukt til å tilby midlertidige sykehusfasiliteter. India har også bedt om hjelp til logistikkstøtte og distribusjon av akuttmedisinske forsyninger som oksygen, oksygenkompressorer og medisiner.

‘Koronaviruset stopper ikke ved landegrensene. Viruset og nye arter kan spre seg raskt over land og kontinenter. Det er viktig å lykkes med å takle epidemien på verdensbasis for å sikre bedring i Norge, sier Erickson Serid.

Norges bidrag leveres av Verdens helseorganisasjon (WHO) og Den internasjonale Røde Korskomiteen og Halvmåne-bevegelsen. I et forsøk på å gi en mer effektiv respons på den nåværende krisen, spesielt med hensyn til distribusjon av medisinsk utstyr, støtter globale myndigheter globale myndigheter. Røde Kors i India spiller en nøkkelrolle i å svare gjennom sine lokale nettverk. I tillegg til driften av beredskapssentre, vil denne støtten brukes til ambulansetjenester med oksygensystemer, informasjonskampanjer som fremmer infeksjonskontroll, helsepakker, personlig verneutstyr og mat.

‘Vi må sørge for at nok mennesker i alle land vaksineres mot koronaviruset, og tilgang til tester og medisiner. Dette hadde ikke vært mulig uten internasjonalt samarbeid, med Norge som bidro gjennom FN, frivillige organisasjoner, Kovacs og ACT-Accelerator. Krisen i India viser hvor raskt situasjonen i et land kan endres fra å være under kontroll til den akutte nødsituasjonen som nå dukker opp, sier Erickson Seride.