India ønsker å fordype seg i solens mysterier med Aditya-L1

Du vil også være interessert [EN VIDÉO] 133 dager i vår sol Etter nesten 13 år med god og lojal tjeneste har Solar Dynamics Observatory (SDO,…

Space India i dag har mange kort i dinkort i din Etter å ha oppnådd bragden med å lande på månen med Chandrayaan 3 23. august, forbereder Space India seg på å studere SolSol fra verdensrommet med Aditya-L1-sonden, planlagt å løftes 2. september kl. 08.20 Paris tid (kl. 11.50 lokal tid), ombord på en rakettrakett PSLV-XL. Oppdraget vil vare i fem år.

Nok et oppdrag for å avmystifisere stjernen vår

De vitenskapelige målene til Aditya-L1 kan oppsummeres i studiet av dens høye » atmosfæreatmosfære (solen vår har faktisk ingen atmosfære, men flere LagLag mindre og mindre fylt med partikler og plasma), på overflaten. Hvis hanATAT ser ut til å ha funnet noen svar om opprinnelsen til sol-vindsol-vind med dataene fra Solar Orbiter, oppvarmingsmekanismene til solkoronaen, eller initialiseringen av utkastene til massemasse koronalt trykk (CME), kan forårsake stormerstormer De viktigste geomagnetiske bølgene på jorden.

Sol: når og hvordan vil stjernen vår dø?

Derfor søker Aditya videre å studere atmosfæreatmosfære og solkoronaen i stedet for selve solen. Nøkkelinstrumentet for dette er en koronagrafkoronagrafWHO formørkelseformørkelse kunstig vår StjerneStjerne å observere EMC i ulike spektralbånd. Dette er det viktigste VELC-instrumentet ombord på Aditya.

Sonden har seks andre instrumenter:

Fortsett, teleskop teleskop å observere fotosfære fotosfære og solens kromosfære ultrafiolett ultrafiolett nær ;

å observere og solens kromosfære nær ; Aspex, for å måle variasjonene til solvinden og fordelingen av dens komponenter;

Pappa, for å analysere sammensetningen av solvinden og dens energi energi ;

; SoLEXS, spektrometer Røntgenstråler Røntgenstråler studere oppvarmingen av koronaen under et utbrudd;

studere oppvarmingen av koronaen under et utbrudd; HEL1OS, et annet røntgenspektrometer for å studere energien til visse hendelser i koronaen som kan akselerere solpartikler under en storm;

TIL magnetometer magnetometer å måle magnetfelt magnetfelt interplanetarisk.

Aditya veier 1500 kilo ved start, inkludert 244 kilo med vitenskapelig instrumentering. Da prosjektet ble lansert i 2008, tenkte Isro (indisk romfartsorganisasjon) først på å sende en satellitt på 400 kilo i lav bane. solsynkronsolsynkron, som bærer en koronagraf som eneste nyttelast. Men en tidlig studie viste at dette krevde en større satellittplattform.

India slutter seg til klubben av solar romteleskoper

Aditya betyr «sol» på sanskrit. Som navnet indikerer, vil sonden bli plassert i en gloriebane rundt L1 Lagrange-punktet i jord-sol-systemet, 1,5 millioner kilometer fra planeten vår. Det er et ideelt synspunkt å observere stjernen vår uten å ha ambisjoner om å besøke den nærmere som ESAs Solar Orbiter-sonder eller NASAs Parker Solar Probe. Punkt L1 er mellom jorden og solen, så Aditya vil kunne studere stjernen vår der uten at den blir skjult.

India utplasserer sitt første solteleskop i verdensrommet. Aditya slutter seg til de andre sonder: sohosoho ESA (med deltakelse av NASA), SDOSDO fra NASA, eller til og med Chase og ASO-S fra den kinesiske romfartsorganisasjonen. Aditya-L1 vil være spesielt interessant for sitt viktigste VELC-instrument. Romsonder som bærer en koronagraf for å studere denne ugjennomsiktige verdenen som ligger rett over solens overflate, men hvor den kan nå opptil 5 millioner grader, er sjeldne.