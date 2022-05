India tar 725 millioner dollar fra kontoer til den kinesiske giganten Xiaomi

Indiske myndigheter sa lørdag at de hadde beslaglagt 725 millioner dollar fra lokale bankkontoer til den kinesiske smarttelefongiganten Xiaomi, som de anklager for ulovlig å sende penger til utlandet under dekke av royaltybetalinger.

Svært kompatible operasjoner

Indias Financial Crimes Investigation Agency, som startet en etterforskning i februar, sa at de hadde konfiskert midlene etter å ha oppdaget at Xiaomis indiske datterselskap hadde overført midler til tre utenlandske enheter.

«Enorme mengder royalties ble betalt på forespørsel fra kinesiske morselskapsenheterDet opplyser byrået i en uttalelse.

Den indiske grenen av Xiaomi benektet anklagene på lørdag på slutten av dagen, og understreket at disse operasjonene var «Overhold strengt lokale lover og forskrifter«.

«Vi er forpliktet til å jobbe tett med offentlige myndigheter for å oppklare eventuelle misforståelserXiaomi India tvitret.

Selskapets India-kontor ble raidet i desember som del av en egen etterforskning av påstander om skatteunndragelse.

Andre kinesiske smarttelefonprodusenter, inkludert Huawei, raidet deres indiske kontorer rundt denne tiden.

Forholdet mellom New Delhi og Beijing er på det laveste nivået siden det blodige sammenstøtet på grensen til Himalaya mellom soldater fra de to landene i 2020.

I mellomtiden har Indias innenriksdepartement forbudt hundrevis av kinesiske mobilapper, inkludert den populære Tiktok-plattformen.

Regjeringen rettferdiggjorde forbudet mot disse søknadene med å måtte beskytte seg mot trusler mot landets suverenitet.