Indiana Jones dukker endelig opp, og den vil tydelig bli dissekert

Hvis den legendariske eventyreren hadde skaffet seg rettighetene til finalen i fjor, Indiana Jones og dommedagsklokken, det er en stund siden et godt Indiana Jones-videospill kom til å svinge pisken. Normalt har den siste for hovedserien vært siden 2009, ellers må vi ty til nyere LEGO-spill for å spille favoritthelten vår. Men fansen kan være trygg på at hindi ikke har blitt en smule eldre. Bethesda og MachineGames, som vi skylder nylige Wolfenstein The New Order og Wolfenstein 2 The New Colossus, vet hva de gjør når de hekter oss med uhemmet action, men vi forventer absolutt ikke det fra et action-eventyrspill. Det er slik, og selv om det er tydelig atskilt, får du lyst til det.

Indiana Jones er tilbake og det høres sprøtt ut, men det kommer ikke til å glede alle

Når det er sagt, er Indiana Jones så populær at det ikke tok lang tid å varme opp sausen. Den eksklusive ble endelig avslørt 18. januar via Xbox Direct, etter år med utvikling og hemmeligheter. Til nå har vi bare hatt litt informasjon, men denne gangen er det perfekt.

For dette splitter nye Indiana Jones-spillet valgte det svenske studioet Unreal Engine 5 og modellerte den ikoniske Harrison Ford, åpenbart, kan du si. Problemet er at vi faktisk ikke ser ansiktet hans da spillet hovedsakelig er subjektivt! Ja, det er en FPS, som mange fans fryktet. MachineGames vil bruke sin erfaring på dette området for å gi oss et scenario hele tiden. Utviklerne hevder at det forsterker fordypningen og lar deg virkelig skape en eventyrer. La oss se dette.

Et overraskende valg, men et spill som ønsker å være så autentisk som mulig

Som sådan, Indiana Jones og den gamle sirkelen En blanding av plattformstadier, kamerabytte til tredjeperson (spesielt under visse interaksjoner), infiltrasjon og kamp. Akkurat som i filmene vet Indy hvordan han skal bruke nevene og revolveren, og fremfor alt sin mest lojale venn (etter hatten), pisken. Fra Vatikanet til et glemt tempel i jungelen til støvete ruiner i Egypt, spillet tilbyr oss mange gåter og miljøer å utforske i alle verdenshjørner. Et komplett program. Utviklerne ønsker å gi den mest autentiske og morsomme Indiana Jones-opplevelsen.

Vær også oppmerksom på at dette spillet er lovlig fordi det er satt mellom historiene til filmserien Raiders of the Lost Ark Og Det siste korstoget. Fans bør definitivt være fornøyd med denne nyheten, og vi kan definitivt forvente noen blunk. Uansett kommer det nye karakterer, spesielt Gina, heltinnen som spiller den andre heltinnen.

Dessverre har ikke Indiana Jones and the Ancient Circle gitt oss en utgivelsesdato ennå, ikke engang et vindu. Spillet har imidlertid bekreftet at det vil bli utgitt i år på Xbox og PC. Den vil definitivt bli utgitt på Xbox Game Pass ved lansering.