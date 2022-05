Indiana Jones» retur er tydelig: Harrison Ford avslører utgivelsesdato og usett film!

Den etterlengtede nyheten for fansen: Den femte og siste episoden av Indiana Jones-historien vil bli utgitt 30. juni 2023. Harrison Ford annonserte utgivelsesdatoen torsdag 26. mai. Stjerne krigen «.

Eksklusivt bilde er også lagt ut på sosiale medier. Ironisk nok fungerer den mer som en teaser for filmens utgivelse. Vi kan gjette den berømte eventyreren i Fedora, utstyrt med sin ikoniske pisk. Ettersom filmen fremkaller den første scenen i «Riders of the Lost Ark», er det en hjemkomst til historien.

Skuespilleren, som ikke har spilt Indiana Jones siden 2008, har ventet i 14 år på at fansen skal komme tilbake til «Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull». Skuespilleren har spilt i over 40 år nå, etter først å ha dukket opp i «Riders of the Last Arc» i 1981.

Når det gjelder innholdet i denne femte delen, er det fortsatt et mysterium! Rykter sirkulerer om en historie som involverer en mulig tidsreise. Faktisk ble Harrison sett med sensorer i ansiktet under Ford-opptaket. Vil skuespilleren gjenopplive bildet? Å så mistenksomhet…