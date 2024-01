Indiana Jones: Xbox får eksklusiv trailer bekrefter utgivelsen i 2024 | Xbox

Etter 3 år med venting og erting, har Machine Games og Bethesda endelig tatt tak i sitt etterlengtede Indiana Jones-spill. Utgiveren og utvikleren presenterte en spillvideo under Xbox Developer_Direct-konferansen torsdag 18. januar 2024.

Massevis av informasjon og gameplay-trailer for Indiana Jones and the Great Circle

Først har et gammelt rykte om spillets endelige tittel blitt bekreftet, med dette nye produktet som bærer navnet Indiana Jones and the Great Circle. Mange domenenavn er også registrert for dette formålet. Som Indiana Jones sier i denne første videoen, «Hvis du kobler disse eldgamle stedene rundt om i verden, får du en perfekt sirkel.»

Beskrevet av Todd Howard som «et kjærlighetsbrev til Indiana Jones», finner det sted mellom episoder av Indiana Jones og The Great Circle. Raiders of the Lost Ark Og Det siste korstoget. Der vil vi finne en årvåken eventyrer, men alltid hensynsløs og fordypet i utrolige eventyr. Helt forskjellig fra den filmatiske sagaen, ser denne siste utfordringen ut til å være sluttpunktet på en utrolig karriere for vår favorittutforsker.

Begynnelsen av spillet plasserer Indiana ved Marshall College, der lyden av friminuttet vekker ham midt på natten. Deretter oppdager han en stor og mystisk mann som ser ut til å være en ubetydelig artefakt, noe som uunngåelig vekker vår helts interesse. Et eventyr fullt av action og mystikk begynner da.

Spillvideoen som ble utgitt viser hovedpersonen vår i noen av hans beste verk. Han kan for eksempel sees bruke sin berømte pisk for å suspendere seg fra bakken eller avvæpne fiender. Derfor foregår spillet i førsteperson i full visning, bortsett fra noen klatrescener, mellomsekvenser eller kryssbevegelser som kloakk å klatre.

Spesiell oppmerksomhet rettes også mot de forskjellige miljøene vi finner gjennom hele reisen, et eventyr vi forestiller oss fullt av vendinger.

Som nevnt mange ganger, vil Indiana Jones and the Great Circle være eksklusivt for Microsoft-konsoller. Utgivelsen er planlagt til 2024 på Xbox Series X|S, med dag én tilgjengelighet på Xbox Game Pass. Spillet vil også være tilgjengelig på PC og PC Game Pass på samme dato.