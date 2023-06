Indonesia oppfordrer Norge til å investere i EV-batteriindustrien

Indonesias utenriksminister Retno Marsudi har oppfordret Norge til å investere i å utvikle batteriindustrien for elektriske kjøretøy (EV) mens det sørøstasiatiske landet prøver å bygge et VE-økosystem.

Foto: Antara/CVN

Redno Marsudi kom med forslaget under et møte med sin norske kollega Annigan Hudfeld under Oslo Forum-sesjonen i Oslo 12. juni.

De to sidene diskuterte også tiltak for å styrke juridisk samarbeid og partnerskap i energiomstilling.

Indonesia er forpliktet til å utvikle nedstrøms batteriindustrien for elektriske kjøretøy og bygge et økosystem for elektriske kjøretøy i landet. President Joko Widodo understreket viktigheten av nedstrømsindustri for å gjøre Indonesia til et utviklet land.

For å akselerere utviklingen av det elektriske kjøretøyets økosystem har den indonesiske regjeringen implementert en insentivpolitikk ved å tilby en kjøpsrabatt på 7 millioner Rs for hver elektrisk motorsykkel og bil fra 20. mars 2023.

Norge er verdensledende innen bruk av elektriske kjøretøy. Siden 1990-tallet har den norske regjeringen tatt grep for å fremskynde overgangen til elbiler, og var et av de første landene som opprettet skatteinsentiver for miljøvennlige transportformer.

VNA/CVN