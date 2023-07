Industriulykke ved Hydrometal-anlegget i Enges: Sinksulfat rant over i Maas mandag

Sinksulfat ble ved et uhell lekket inn i Meuse av Hydrometal mandag morgen i Engis. Fabrikkarbeidere var på jobb klokken 07.30 for å finne kilden til problemet, som ble løst senere samme morgen. Tjenestene våre har blitt rapportert og vi har sett at det er en Seveso-vurdert side (Redaktørens notat: Europeiske direktiver godkjent for forebygging av større hendelser som involverer farlige materialer) Det er en streng prosedyre.Vi ble informert av ordføreren i Enges, Serge Manzato, som forsikret oss om at ulykken ikke var tragisk. «Det er ikke en lekkasje, men en flom. Det er hundrevis og hundrevis av liter lagret der. Hadde det vært en lekkasje, hadde det vært mye mer alvorlig og beredskapsplanen blitt utløst.»

Hydrometal vil imidlertid måtte tegne et «tre» over årsakene til ulykken slik at situasjonen ikke gjentar seg, slik prosedyren krever. Den vil også måtte levere en rapport til kommunen. Selskapet er også pålagt å varsle Miljøpolitiet.og informerer ordføreren på nytt.

Hva er påvirkningen på miljøet?

Men hva skjedde i denne fabrikken som dateres tilbake til 1970-tallet? «Det er totalen (Red.anm.: tanken som samler løsningene) som fløt over etter kraftig regn søndag kveld, forklarer Philippe Henry, en administrator hos Hydrometal. Pumpen som ville ha unngått problemet måtte stoppes for vedlikehold. Så ble sumpen fylt med regnvann.

En kjedereaksjon av flom fra sump til sump fulgte «En del av produktet endte med å rømte gjennom et gammelt vakuumrør inn i Meuse, plutselig uten å gå gjennom renseanlegget. Det berømte røret ble stengt og hendelsen er nå under kontroll.» En intern etterforskning pågår imidlertid fortsatt og stasjonen er stengt. «Vi ønsker å operere med fullstendig åpenhet.»

I alt ble sju ganger den tillatte mengden sinksulfat hellet i elven. Men tjenestemannen tilskrives: Vi dumper 12 kilo om dagen., Han sier. Dermed havner 84 kilo i vannet, av de nærmere 40.000 tonnene sink som går gjennom anlegget hvert år, lagret i 700 kubikkmeter tanker. «Det er også et grunnstoff som finnes i naturen til en viss grad. Her er det ikke løselig sinksulfat, men snarere et bunnfall. Det er en slags leire som er nøytral i PH og derfor, ifølge informasjonen jeg ble informert om, ikke bør være et problem for miljøet.

Holland må ha blitt advart

Til tross for alt måtte Nederland advares, der vann konsumeres fra Maas, som tidligere har blitt filtrert og behandlet for å gjøre det drikkbart. Miljøpolitiet sender en advarsel til RIWA-Meuse (Redaktørens notat: konsortiet av belgisk-nederlandske selskaper som utnytter vannet i Maas for forbrukerformål) Når det er høy deteksjon av sink i bekken. Etter det fortsetter han med å avlede de respektive farvannene.