Infinity Strash: Dragon Quest Dai’s Adventure – The Maze of Memory in Pictures!

Square Enix har avduket en ny trailer for sin kommende action-JRPG med tittelen Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai, som viser frem spillets spillsystemer. Etter å ha tilpasset seg fra episode 41 av anime, kan spillere forvente et nostalgisk, men ufullstendig oppdrag.

Innsiden Infinity Strash: Dragon Quest Dai’s AdventureDai og hans nye venner, inkludert prinsessen av kongeriket papnik, Løvinneslå seg sammen for å fokusere innsatsen på å beseire den gjenoppstandne demonkongen, Hadlar. Underveis lærer de mer om verden og deres plass i den, og ønsker nye medlemmer velkommen til gruppen deres etter hvert som truslene blir stadig mer alvorlige.

Spillere kan oppdage spillet gjennom Historiemodus for klassisk progresjon, enten gjennom Labyrinth of Memory, et fangehull i stadig endring med fryktinngytende monstre. Videre er et viktig aspekt ved dette spillet Minnertilbehør med det doble formålet styrke karakterene og å presentere scener fra serien eller hylse når den er ulåst. Temple of Remembrance kan også gjøre disse gjenstandene enda kraftigere.

Vi har allerede samlet all denne informasjonen i en tidligere artikkel som du kan finne ved å følge denne lenken: Inntrykk av den japanske sendingen av Infinity Strash – Dragon Quest: Dais eventyr… Bekymrende!

Kilder: Steam, Infinity Strash offisielle side, Youtube