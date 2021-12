Inflasjon fører til leieprisindeksen: hundrevis av euro mer per år

Inflasjon og indikator går hånd i hånd. Og snakker vi mye om lønnsindeksen, så er det også husleieindeksen.

Inflasjonen er på en all-time high, men det betyr også at en hel rekke beløp vil bli indeksert. Hva forventer du og hvordan fungerer det? Denne inflasjonen er sterk. Hovedsakelig av to grunner. Den sterke opphentingen av veksten stimulerer etterspørselen fra næringer og husholdninger. Og når etterspørselen er veldig sterk, kan den ikke nødvendigvis følge tilbudet, så prisene øker automatisk. Det er det samme med energi, vi har snakket mye om det, men også omtrent alt. Kort fortalt er det husholdningenes forbruk som øker. Inflasjonen den måler i november er på +5,64 %.

I dette tilfellet er det en korreksjonsmekanisme kalt indeksering. Dette er ikke basert på denne inflasjonsraten på 5,64 %, men på grunnlag av den såkalte “helse”-indikatoren. Helseindeksen er konsumprisindeksen, som fjernet tobakk, alkoholholdige drikkevarer og drivstoff (unntatt flytende petroleumsgass). Og på grunnlag av denne helseindikatoren vil vi lage en indikator på lønn, men også husleie.

Indikasjoner som kan være salte for leietakere



La oss ta en leie på 1000 euro per måned. Helseindeksen er for tiden på 115,20, mot 109,91 i fjor for måneden før. På årsdagen for signering av leieavtalen kan eieren be om indeksering, og dermed øke ca. €50 per måned eller €600 i løpet av året. Denne indikatoren kommer på toppen av alle de kraftige økningene i kraft, elektrisitet, gass, fyringsolje, etc.

Men på den annen side er eller blir lønn og godtgjørelser indeksert snart. Det er snakk om en estimert økning på 1,07 % til 1,12 %. Vi får vite i slutten av desember når vi har de nøyaktige inflasjonstallene.

Denne husleieindeksen er selvsagt lovlig fordi den er fastsatt i leielovgivningen og vanligvis er inkludert i leiekontrakten. Det vallonske området forsøkte for noen år siden å hoppe over husleieindeksen, men domstolene opphevet dette tiltaket.

Ikke alle eiere varsler disse indeksene når helseindeksen tillater det. Gjennom uaktsomhet eller et ønske om ikke å utsette sine leietakere for nød, indekserer noen utleiere ikke husleie, noen ganger i flere år. Men også her kan dette være en stygg overraskelse for leietaker når det er indikasjon på flere års leiekontrakter på en gang.