Inflasjon: Her er ingrediensene som har økt mest i supermarkeder

av Renault Gallo

i mer enn et år nå,prisøkning Det er en stor bekymring for belgiske familier, spesielt når det kommer til mat.

JegØkonomisk inflasjon Det påvirker alle belgiske familier. I en ny studie analyserte HelloSafe de siste matinflasjonsratene i Europa, med spesielt fokus på landet vårt og produktene som har økt mest de siste 12 månedene. Med en årlig matvareinflasjon på 19,4 % i februar 2023, ligger Belgia like over det europeiske gjennomsnittet på 19,1 %.

Høye priser kan ha en betydelig innvirkning på livene til belgiske forbrukere. I Belgia er prisøkningen på enkelte grunnleggende matvarer de siste 12 månedene spesielt imponerende, sier HelloSafe. Og med god grunn var den årlige inflasjonsraten for egg 43,8 % i februar 2023, noe som gjør dette matproduktet mest påvirket av inflasjon i Belgia.

Samtidig var den årlige inflasjonen for brød i landet 20 % mot 5 % et år tidligere. Trenden er den samme for basisprodukter som spiselige oljer (+39,9 %) og poteter (+30 %), hvis priser har vært stigende de siste 12 månedene.

Her er de 10 beste matvarene med den høyeste årlige inflasjonsraten i februar 2023: