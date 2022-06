Inflasjon: Husleien din kan øke med 8,3 % i juni, her er vilkårene

Dette er en av konsekvensene av dagens høye inflasjon. Den steg i mai fra 8,31 % til 8,97 %, og nådde sitt høyeste nivå siden august 1982, da den nådde 9,02 %, angitt denne mandagen av Statbel, det nasjonale statistikkkontoret.. Økningen i inflasjonen fører til en økning i konsumprisindeksen og helseindeksen.

Helseindeksen brukes blant annet til å beregne indeksen over lønn og sosialgodtgjørelser samt husleie, Som Echo påpekersom beregnet at en høyere helseindeks kunne føre til en indeks for enkelte husleier på 8,3 %.

Helseindeksen, som var 110,99 ved utgangen av mai 2021, ved utgangen av mai 2022 økte til 120,25. Dette er en forskjell på 8,3 %.

Hvilke husleie kan indekseres?

Utleie som kan bli indeksert i juni er Disse kontraktene ble inngått i mai og trådte i kraft i juni. For en leie på 1 000 euro ved signering i mai 2021 har eieren altså rett til å indeksere leien til 1 083,43 euro fra og med neste juni. Leien på 800 euro inngått i en leiekontrakt inngått i mai 2021 kan stige i juni 2022 til 866,74 euro.

Indeksert husleie beregnes etter følgende formel: grunnleie multiplisert med ny helseindeks (120,25 for mai 2022), delt på primærhelseindeks (110,99 for mai 2021). Informasjon er tilgjengelig på Statbels nettsider.

For indeksering av husleien er det vilkår: