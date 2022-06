Inflasjon: Trådte leieavtalen i kraft i juni? Leien kan økes med 8,3 %

Dette er en av konsekvensene av dagens høye inflasjon. Den steg i mai fra 8,31 % til 8,97 %, og nådde sitt høyeste nivå siden august 1982, da den nådde 9,02 %, angitt denne mandagen av Statbel, det nasjonale statistikkkontoret.. Økningen i inflasjonen fører til en økning i konsumprisindeksen og helseindeksen. Helseindeksen brukes blant annet til å beregne indeksen over lønn og sosialgodtgjørelser samt husleie, Som Echo påpeker, som beregnet at en høyere helseindeks kunne føre til en indeks for enkelte husleier på 8,3 %. Helseindeksen, som var 110,99 ved utgangen av mai 2021, ved utgangen av mai 2022 økte til 120,25. Dette er en forskjell på 8,3 %.

Hvilke husleie kan indekseres?

Leieavtalene som kan indekseres i juni er de for leieavtaler som ble inngått i mai som trådte i kraft i juni. For en leie på 1 000 euro ved signering i mai 2021 har eieren altså rett til å indeksere leien til 1 083,43 euro fra og med neste juni. Leien på 800 euro inngått i en leiekontrakt inngått i mai 2021 kan stige i juni 2022 til 866,74 euro.

Indeksert husleie beregnes etter følgende formel: grunnleie multiplisert med ny helseindeks (120,25 for mai 2022), delt på primærhelseindeks (110,99 for mai 2021). Informasjon er tilgjengelig på Statbels nettsider.

Det er vilkår for indeksregulering av husleien. Hvis det forelå en skriftlig kontrakt mellom utleier og leietaker og den kontrakten datert før 28. februar 1991, må indeksering være gitt av begge parter. For den skriftlige kontrakten inngått mellom 28. februar 1991 og 31. mai 1997 er indeksering autorisert. For en skriftlig kontrakt signert etter 31. mai 1997 er indeksering tillatt med mindre kontrakten utelukker det.

Dersom leieavtalen er muntlig, er indeksering ikke tillatt.