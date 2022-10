«Inflasjonen er fortsatt for høy»: Den europeiske sentralbanken annonserte en betydelig økning i rentene

Det var en kjent hemmelighet. På slutten av sitt møte torsdag varslet Den europeiske sentralbanken en økning i styringsrentene. Bare omfanget av økningen ble spesifisert: det ville til slutt bli 0,75 %. «Styrelsesrådet vedtok å øke de tre styringsrentene til Den europeiske sentralbanken med 75 basispunkter. Følgelig vil rentene for hovedrefinansieringsoperasjonene, den marginale utlånsfasiliteten og innskuddene økes til 2,00 %, 2,25 % og 1,50 %. %, henholdsvis. Fra 2. november 2022», bekrefter en pressemelding fra institusjonen. Dette er den tredje betydelige økningen på rad i 2022.

Denne tilnærmingen har blitt nesten uunngåelig for Den europeiske sentralbanken, som begynte å stramme inn pengepolitikken på det siste Og hvem må nå utføre oppgaven med å ta igjen den amerikanske sentralbanken (Fed). «Inflasjonen er fortsatt svært høy og vil holde seg over målet i lang tid. Eurosonens inflasjon i september var 9,9%. De siste månedene har høyere olje- og matvarepriser, flaskehalser i tilbudet og en post-pandemisk etterspørselsoppgang ført til omfattende prispress og akselerasjon. av inflasjon.»rettferdiggjør også Den europeiske sentralbanken.

Tilbakekjøp av eiendeler fortsetter

Når det gjelder kjøp av aktiva, bekrefter ECB at den vil fortsette på sin nåværende bane. «Styret har til hensikt å fortsette reinvesteringen, i sin helhet, for å betale hovedstolen tilbakebetaling av utestående verdipapirer anskaffet under aktivakjøpsprogrammet. (Program for kjøp av eiendelerAPP) lenge etter datoen da ECBs styringsrenteøkning begynte»Leser vi fortsatt? Angående nødinnkjøpsprogrammet for å konfrontere epidemien (Pandemic Emergency Procurement Program, PEPP)Styret har til hensikt å reinvestere hovedstolbetalingene av utestående verdipapirer oppnådd under programmet til minst slutten av 2024.»

Denne annonsen bør ikke sannsynligvis Ikke overraskende markedene, det var å forvente. Som Eric Dorr (direktør for økonomiske studier ved IESEG School of Management, Lille og Paris) nevnte før møtet,«I ECBs styrende råd argumenterer talsmenn for en sterk respons for en økning på 0,75 %, og de vil sannsynligvis vinne.» Det er nå gjort.