Inflasjonen på sitt høyeste nivå siden 2008…på 5 %

Dette var forventet: Etter å ha overskredet 4 % i oktober, fortsetter inflasjonen sin utilgivelige stigning: +5 % i november for forbrukerprisindeksen, ifølge anslag fra Federal Office for planen. desember spådde en vekst på 4,84 %. Tydeligvis høye energipriser.

Fremfor alt er det prisøkninger på gass som gir bekymring. Mens den nådde 14 euro per megawatt-time i april 2020, steg den, på sitt høyeste nivå for noen uker siden, til 116 euro per megawatt, sammenlignet med 76 euro i dag. Med den effekten vi kjenner på strømprisene. Vi har ikke sett denne inflasjonstakten siden 2008, da finanskrisen brøt ut.

Basert på disse månedlige prognosene forventes den årlige inflasjonsraten å stige til 2,3 % i 2021 og 3,3 % i 2022, sammenlignet med 0,74 % i 2020 og 1,44 % i 2019, konstaterer plankontoret. Økningen i «Helseindeksen», som blant annet brukes til å beregne indeksen over lønn, sosiale ytelser og husleie, blir 1,9 % i 2021 og 3,1 % i 2022, mot 0, 99 % i 2020 og 1,46. % i 2019. Så det er fortsatt godt forventet å overgå sentralindeksen for januar 2022.

