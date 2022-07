Inflasjonsrammet Intel, Facebook tester en funksjon kalt retargeting

Intel er tvunget til å øke prisene på grunn av inflasjon, Facebook vil at brukerne skal lage personlige profiler, Windows 12 kan komme til datamaskinene våre så snart som i 2024, dette er oppsummeringen!

Nåværende inflasjon påvirker alle. Produksjonskostnadene øker også Intel er nå tvunget til å øke prisene på produktene sine. Facebook går inn i personaliseringsalderen. Det sosiale nettverksselskapet oppfordrer brukerne til å lage personlige profiler. Til slutt roter Microsoft til oppdateringsplanen sin, og dette indikerer Windows 12 kan brukes i 2024. Vi forteller deg alt du gikk glipp av 15. juli.

Intel er tvunget til å øke prisen på sine prosessorer og komponenter

Med generell inflasjon som påvirker hele verden og økende produksjonskostnader for de fleste av verdens selskaper, Intel har annonsert en prisøkning for alle produktene sine. Og det vil være spesifikt Merkevareapper er de mest sårbare av alle. Prognosemakere forventer en økning på 10 til 20 %. Det kan starte fra i høst.

Facebook ønsker å oppmuntre sine brukere til å bruke personlige profiler

Det er på tide med noe nytt på Facebook. eller for diversifisering. Selskapet ønsker å øke tilpasningen for brukerne. fast, Facebook tester for tiden en funksjon som har som mål å tilby fem ulike profiler på det sosiale nettverket. Alt på én konto. Hvis denne innovasjonen bekreftes, vil en bruker kunne administrere én profil for spill, en annen for matlaging, og så videre, alt fra sin enkeltkonto.

Windows 12 kan komme i 2024, heter det i rapporten

En uttalelse Windows sentral Microsofts planer avslørt. Sistnevnte planlegger spesifikt å gi ut nye versjoner av Windows hvert tredje år, slik Windows gjorde før. Når du vet at med denne kalenderendringen vil Windows 11 bli utgitt i 2021, Så vi kan logisk nok forvente at den nye Windows 12-versjonen er planlagt i 2024.

