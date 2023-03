Influencer Polska parafraserer Yann Barthes: «Er du ikke lei av alderdommen?»

Denne fredagen fikk en episode av «quotidian»-programmet en dårlig buzz. Under sin intervensjon håner journalisten Nicolas Fresco intervensjonen til influencerne Polska og Toutatis. De to sistnevnte protesterte mot pensjonsreformen og publiserte sitt engasjement i en historie med humor og sarkasme: «Forms Against Reforms». Ikke én, ikke to, brukte spaltisten denne linjen for å få samlingen til å le. I følge spaltisten skal de to kvinnene » Berømt for å bli avvist på grunn av en sprekk dypere enn Sécus hull «, kan vi se i utdraget delt på Twitter-kontoen til showet. En kommentar som ikke går igjennom.





«Seksuell arroganse»