Influencers fra Dubai og Frankrike har en flaskekamp på en nattklubb i Cannes (VIDEO)

Natt mellom søndag og mandag, rundt fire om morgenen, ble en nattklubb i Cannes, Palm, tvunget til å stenge etablissementet etter at det brøt ut et voldsomt slagsmål mellom to bord.

Det innflytelsesrike partiet i Cannes ble sittende, men feststemningen førte raskt til alvorlige spenninger og situasjonen kom helt ut av kontroll da en mann kastet en flaske mot noen ved et annet bord. Den innflytelsesrike agape delte en video av kampen på Twitter. «I går i Cannes på Palm (nattklubben) kom Ahmed Tai, Ad Laurent og vennene deres i slåsskamp med Yomi Denzels gruppe. Flere kvinner ble skadet og etablissementet ble stengt som et resultat!» Bettys sjef svarte til Nice Matinee: «Det var to bord, det ene fra Dubai, det andre fra Frankrike. En av personene der kastet en flaske på bordet ved siden av. Kom seg midt i arkaden og ble skadet. . Et slagsmål brøt ut ut, grep sikkerhetsagenter umiddelbart inn og hentet ut hovedpersonene, politiet og ringte brannvesenet, som behandlet den skadde jenta og en mann med stikkskader,» sa han.