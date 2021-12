Informasjonsteknologi, reklame, konstruksjon … lønningene vil øke med 3,58 % 1. januar i disse sektorene

Mer enn 450 000 ansatte som tilhører Joint Commission 200, den største gruppen ansatte i Belgia, vil se lønnen deres øke med 3,58 % fra 1. januar 2022, sa Office of Human Resources Services Acerta torsdag. Dette er den høyeste indekseringen rate om ti år.

CP 200 ansattes lønn indekseres hvert år 1. januar. Teknisk sett er dette ikke en økning, men en lønnsjustering av levekostnadene. For arbeidsgivere er det derimot en økning i lønnskostnadene.

høyere enn den siste indikatoren

Den neste indikatoren er betydelig høyere enn året før, da lønningene ble indeksert til 0,95 %. 2022 fjerner tronen fra 2012, da indeksen steg til 3,17%.

Fellesnemnda 200 inkluderer blant annet ansatte i kundesentre, vikarbyråer, informasjonsteknologi, rådgivning, annonsering, trykking eller bygg.

I tillegg til KP 200 har andre sektorer et benchmarkingsystem som gir en årlig lønnsjustering i forhold til inflasjonen ved inngangen til året. Arbeidstakere i næringsmiddelindustrien, næringsmiddelhandelen, forsikrings- og bygningsforvaltningen kan forvente at lønnen deres blir justert for å matche levekostnadene 1. januar.