Infrastrukturforstørrelse for å kjøpe en majoritetsandel i Warburg Pincus i CleanMax for 1.650 millioner kroner

New Delhi: Det amerikanske investeringsfirmaet Augment Infrastructure vil kjøpe majoritetsandeler i Warburg Pincus LLC og International Finance Corp. (IFC) i sitt solcelleprodukt på taket CleanMax Enviro Energy Solutions Pvt. Ltd. for 1 650 millioner kroner. Verdien av avtalen inkluderer nye investeringer i Mumbai-baserte CleanMax.

“Dette vil omfatte kjøp av eierandelen som eies av Yellow Bell Investment Ltd (et datterselskap av Warburg Pincus, et ledende globalt private equity -selskap med fokus på vekstinvestering) og International Finance Corporation (IFC) i CleanMax sammen med en initial kapitalinvestering i Selskapet vil finansiere sin egen vekstpipeline UK Climate Investments (UKCI) vil fortsette som investor og medlem av styret, sa de to selskapene i en felles uttalelse torsdag.

Rothschild & Co. var salgsrådgiver. Mint hadde rapportert 25. oktober at Warburg Pincus undersøkte salget av innsatsen. Det singaporeanske konglomeratet Keppel Corp. var blant søkerne om en majoritetsandel i Warburg Pincus LLC.

Avtalen er en bekreftelse på den økende konsolideringen av den kommersielle og industrielle (C&I) sektoren og kommer midt i et økende fokus på miljø-, sosial- og styringsinvesteringer (ESG). Gitt de regulatoriske risikoene for grønne energikontrakter og deres håndhevelse i mange stater, ser investorer stadig mer på C & I-området fordi det generelt er isolert fra risiko som nedskalerte energikjøp og tariffmarkedsføring fra statlige distribusjonsselskaper (trakassering).

Det er mange C & I -avtaler på gang. For eksempel planlegger Cleantech Solar Energy’s promotører å selge sin kontrollandel i Royal Dutch Shell-backed green energy company, rapporter Mint. Også Norges statseide Norfund og TPG Capital’s The Rise Fund kunngjorde sin investering på henholdsvis 100 millioner dollar og 25 millioner dollar i Hyderabad-baserte Fourth Partner Energy. Private equity -firmaet Actis Llp planlegger å investere 850 millioner dollar i India for å bygge to grønne energiplattformer, hvorav den ene vil imøtekomme C & I -sektoren.

“Dette er Augment Infrastructure’s første investering i et indisk selskap for fornybar energi C&I,” sa Darius Leelaunwala, administrerende partner i Augment Infrastructure, i uttalelsen.

I juli 2017 sa CleanMax at de hadde sikret 100 millioner dollar i finansiering fra Warburg Pincus. Selskapets andre investor er UKCI, et joint venture mellom Green Investment Group og den britiske regjeringen Department for Business, Energy and Industrial Strategies. UKCI forvaltes av Macquarie Infrastructure and Real Assets.

“Vi er glade for å merke at begge globale investorer vil sikre seg en exit, og det er alltid ledelsen som har ansvaret for å oppnå det. Jeg er også glad for å merke at mer enn 150 av mine kolleger i CleanMax, nå og tidligere , sikre en delvis utgang fra ESOPs, “sa Kuldeep Jain, grunnlegger og direktør CleanMax’s administrator i uttalelsen.

CleanMax driftskapasitet har hoppet fra 24 MW i 2015-16 til omtrent 750 MW nå. CleanMax portefølje inkluderer 380 MW store solcelleparker i Karnataka og Tamil Nadu som leverer strøm til bedriftskunder og 220 MW solcelleprosjekter på taket. Det har også utvidet sin portefølje i Vest -Asia, med 30 MW i UAE, og undersøker videre ekspansjon til Sørøst -Asia. Hun fikk også sitt første prosjekt i Thailand.

“Selv om frøkapitalen som CleanMax har skaffet seg, vil støtte vårt strategiske ekspansjonsarbeid for å fortsette å bygge vår kundebase og legge til omtrent 400 MW ny kapasitet årlig. Vi er glade for målet vårt om å øke vår driftskapasitet fra 760 MW,” sa CleanMax -sjef. Finansdirektør Nikong Godawat sa i uttalelsen. Til om lag 2000 megawatt de neste tre årene.

Rikelig tilbud på ren energi i India. Det kanadiske pensjonskassen, Ontario Municipal Employees Retirement System (OMERS), som har blitt tiltrukket av Indias grønne økonomi, kunngjorde planen om å kjøpe en eierandel på 19,4% i New York-børsnoterte Azure Power Global Ltd for 219 millioner dollar fra International Finance Corporation og IFC GIF Investment Company.. Thailands statseide PTT Group kunngjorde nylig kjøpet av en eierandel på 41,6% i Avaada Energy Pvt Ltd for omtrent 454 millioner dollar.

India driver verdens største program for ren energi for å oppnå 175 GW fornybar energi, inkludert 100 GW solenergi innen 2022. Det forventes at 40 GW solcelleprosjekter på taket kommer fra solenergi.

