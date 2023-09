ING Belgia: vitnesbyrd om det «ekstremt presset» «kommunikasjonsagenten» ble utsatt for

«Våre arbeidsdager er 7 timer og 24 minutter. Vi kan ta en pause på 40 minutter. Av disse 40 minuttene er 10 minutter ifølge ledelsen avsatt til å lese e-poster, som i gjennomsnitt tar 20 minutter.han skriver.

Antall samtaler per dag har økt fra 40 for to år siden til minst 60 i dag. de “Gjennomsnittlig kontakttid forespurt av ledelsen” I en kraftig nedgang: 7 minutter 30 reduseres til 8 minutter 50. Når det gjelder tiden mellom to innkommende samtaler, ble den redusert fra 10 til 6 og deretter til 3 sekunder. «I dag trenger vi ikke engang å svare, anropet kommer automatisk med mindre vi setter oss selv i «Jeg puster i to sekunder»-modus. Derfor har vi ikke lenger mulighet til å puste mellom to samtaler eller avlaste stresset som ligger i i vår rolle..«

INGs frivillige avreiseplan vil ikke være en restrukturering…men det er fortsatt usikkerhet

“Upassende ventetid”

I følge rapporter sendt til ansatte, noen av dem «De brukte 6,5 timer eller mer på en telefonsamtale med et samtalevolum mellom 50 og 100. Dette er ansatte som bare vil gå forbi, raskt falle i depresjon eller skifte arbeidsgiver like raskt«. Han nevner ogs廫Upassende ventetid for en kunde å ha noen på linjen (5 til 30 minutter med topper noen ganger over en time) for å bli fortalt at de vil returnere appen eller Home’Bank».

Administrasjonen som kontaktet oss bekrefter:«å følge med» for dette sertifikatet «Fordi de ansattes velvære er en av våre hovedprioriteringer.» Og i de nevnte tiltakene for å oppnå denne luksusen, Det tryller «Trening», «Trening», organisasjonen «Vennlige øyeblikk av avslapning» Incentiver å «trene» og «tilgang til avslapningssteder.»

Når det gjelder samtalene som må håndteres daglig, sier banken ««Ikke snakk om faste mål, men heller om et veiledende tall.»