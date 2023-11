ING bør gjennomgå sine annonser som anses å være villedende ved beregning av «4%»-varigheten.

FSMA bemerker at den har fjernet reklame fra ING på sin nye konto i seks måneder ekko På siden hans. Finanstilsynet mener at disse annonsene ikke er i samsvar med alle lovkrav. Den nye seks-måneders ING-kontoen gir en bruttoavkastning på 4 % (eller netto 2,8 %) på årsbasis. Noe som betyr at realavkastningen derfor «bare» er 2 % ved utgangen av halvåret, eller 1,4 % netto i motsetning til hva ING-kommunikasjonen tilsier. Det er derfor misvisende, ifølge FSMA.

ING sendte en pressemelding mandag morgen til redaksjonen der banken spesifiserte den som en årlig rate, men med fokus på en samlet rate på 4 % (2,80 %). Ingen steder står det at den mottatte avkastningen er halvparten fordi kontoen er på seks måneder og ikke tolv måneder. Merkelig nok ble denne pressemeldingen sendt ut noen dager etter lanseringen av dette tilbudet, som gjelder i fire uker, fra 31. oktober til 28. november.

ING tilbød 4 % for å tiltrekke seg ny kapital

Banken viste også til økningen i rentene på sparekontoene sine, inkludert Tempo-kontoen som gir 3 % (med en lojalitetsbonus på 1,85 %) men i månedlige utbetalinger på maksimalt 500 euro.

Overvåking i etterkant

Denne pressemeldingen er ikke tidligere sendt til FSMA. Politimannen i finanssektoren er ansvarlig for å overvåke kommunikasjon om bankprodukter. For sparekontoer gjøres overvåking på forhånd. For terminregnskap utføres overvåking senere.

Merk at når banker tilbyr renter på terminkontoer, er det alltid på årsbasis. Av denne grunn nevnte vi i en tidligere artikkel en rente på 4 % på Deutsche Bank-kontoen i seks måneder (for et beløp på ikke mindre enn 500 000 euro). For dette tilbudet er det også nødvendig å dele med to for å få den reelle avkastningen til investoren.