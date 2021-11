ING vil stenge nye filialer

Personalrepresentantene ble overrasket over denne kunngjøringen. Venstre understreker at det handler om å halvere antallet ING juridiske byråer.







av Belga

Publisert 18.11.2021 20:47 Lesetid: 3 minutter



DeEn talsperson for ING Bank sa torsdag at ING Bank ønsker å fortsette å redusere filialnettet sitt neste år, og bekrefter informasjon fra dagbladet.

tiden

. Operasjonen forventes ikke å resultere i tap av arbeidsplasser. Imidlertid er fagforeningene fortsatt bekymret.

Konkret kunngjorde ING torsdag på Business Council sin intensjon om å flytte fra 405 bankfilialer ved utgangen av 2021 til 350 filialer et år senere. Nedleggelsene vil hovedsakelig gjelde bankens 94 filialer, kjent som «vanlige», som skal være bare 50 neste år. Antall franchisekontorer som vil bli stengt er ikke offentliggjort.

Talsmannen spesifiserte heller ikke plasseringene til byråer som ble berørt av nedstengningene. Safiya Yeshu bekreftet at «dette vil bli gjenstand for forhandlinger med arbeidslivets parter».

Tap av jobb?

Yacho bekreftet at rundt 150 personer jobber for byråene som skal legges ned, men at de vil kunne jobbe andre steder i gruppen. – Det er ikke forventet at jobben vil gå tapt.

For å rettferdiggjøre nedleggelsen av disse kontorene, henviste talspersonen til oppførselen til forbrukerne, som er mer orientert mot nettjenester enn fysiske. I tillegg er målet vårt nå å ha større kontorer for å gi mer kompetanse. “

Martin Deeden fra den liberale fagforeningen ACLVB sa at ansattes representanter var overrasket over kunngjøringen. Dette bekrefter at det handler om å halvere antallet ING juridiske byråer. “Dette er nok en stor operasjon av denne typen, etter den som har skjedd de siste årene,” legger fagforeningsmannen til. Selv om ledelsen lovet å tilby en annen stilling til ansatte som er berørt av nedstengningene, vil det fortsatt skape usikkerhet for disse arbeiderne igjen, bemerker Mr. Diden. Nok en tungvint omdisponeringsprosedyre. “

“Fortsett å spille en viktig rolle”

Liberal unionist spesifiserer at ING jobber med en strategi for fremtiden innen 2024 i sikte. Så vi vil ha klarhet for de neste årene og se utover slutten av 2022. Jeg er redd flere bølger av lockdown vil følge. Ifølge Martin Deeden fikk fagforeningene få svar på spørsmålene sine i Arbeidsrådet torsdag og lot møtet være misfornøyd.

ING på sin side insisterer på at filialene “vil fortsette å spille en viktig rolle” i årene som kommer. “Det grunnleggende prinsippet er fortsatt at klienter har tilgang til hjelp og materiell støtte gjennom et byrå.”