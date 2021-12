Ingen advarte ham om hans død, «dette er utilgivelig».

Jean-Claude, Josette og Michaels far har vært på sykehuset siden midten av november. Georges, 97, og halvannet, som har vært syke i lang tid, fikk regelmessig besøk av barna sine. Søndag 28. november ble sønnen Michael overrasket over å finne at noen andre hadde okkupert farens seng. Med god grunn døde Georges natt til lørdag.

“Han døde klokken 02.00 om natten. Ingen fortalte den betrodde mannen, eller at farens helse ble dårligere, slik at vi kunne følge med ham når han døde, eller hans død var verre. Det også 36 timer … Da jeg kom, romkameraten fortalte meg at han hadde blitt overført.”Jeg lette etter en sykepleier. Jeg så svaret mitt i salongen der sykepleieren jeg så for to dager siden kom mot meg, og la merke til at jeg ikke hadde blitt advart.” Michael skjeller ut kollegene våre i The Union.

Michael er sint, selv om han er godt klar over at faren hans var på slutten av livet: “Jeg vil ikke skape en kontrovers, men det er utilgivelig at ingen på sykehuset skal bli advart om et barns død. Faren, spesielt den betrodde personen som ble utnevnt til tjenesten, dvs. I. Døde.