Ingen frihet i Ny-Caledonia: Hva nå?

To faser er planlagt: «evaluering» av Nouméa-avtalen, før forhandlinger «Vil føre til en ny grunnlovsendring“, Endring av organisk lov og en”Prosjektråd“.

Oppgitt formål: “Bli kvitt den binære bryteren mellom ja og nei“Og”Utvikle en felles plan“I”Nytt trinn“, forklarte president Emmanuel Macron i en TV-adresse etter at resultatene ble kunngjort søndag.

“18 måneders overgangsperiode«Republikken bør være åpen for å lage en ny lov.

Juridisk organiserte Nouméa-avtalen, undertegnet i 1998 under ledelse av den daværende franske statsministeren Lionel Jospin, utfasingen av Ny-Caledonia.

Etter den overveldende seieren til No Independence under den tredje og siste folkeavstemningen søndag i den franske øygruppen Ny-Caledonia, starter nå en samtale som vil føre til utvidelse av en ny stilling innen 18 måneder. Skjærgård.

En kompleks samtale

Da Sebastien Leghorn dukket opp fredag, virket dialogen mellom alle skuespillerne komplisert.

“Siden det kreves konsensus på datoen for denne tredje folkeavstemningen, er det absolutt en følelse av tillitsbrudd fra det pro-uavhengighetspartiets side, av brudd på ord gitt.«Kerin David, professor i offentlig rett ved University of the West Indies og ekspert på utenlandske selskaper, kommenterte Francinco Radio.

FLNKS og nasjonalistene, som mente søndagens avstemning burde utsettes til 2022, har allerede kunngjort at de ikke godkjenner avgjørelsen.Kan ikke være grunnlag for diskusjon— De vil heller ikke krangle.Før presidenten“April 2022.

Det er bra. “Sterk omsorgssvikt“Den”Politiske data må tas i betraktning“,”Juridisk anerkjennelse“Stemmeseddel”Ingen tvil“, sa Sebastien Legornus følge.

“Usikker horisont”

Frankrike bør ikke “Ikke send ensidig en forespørsel til FN om tilbaketrekking av Ny-Caledonia fra listen over ikke-suverene territorier.s”, nevnt i et dokument fra juli 2021, som fungerte som et veikart.

Han hevder at “Anklage mot frihet“, FLNKS avviser dette dokumentet og er grunnlaget for diskusjonen av rapporten utarbeidet av Ferdinand Melin-Soukramanian og statsråd Jean Cordial, som ble medarbeidere i offentlig rett i 2013.

Sistnevnte utforsket fire hypoteser.”Naumia-avtalen“, En av dem”Full suverenitet i partnerskap“Ekko, motsetter seg separatistenes plan”Et brudd med Frankrike“.

“Uavhengig forening”

Isabelle Merle, historiker, CNRS forskningsdirektør, Ny-Caledonia fremfor alt “Å være trygg“Og”Samtalen må opprettholdes med alle elementer i befolkningen“.

“En kontrakt for fremtiden, (…) som kan være en lov som integrerer ideen om en fri forening.“, fortalte hun France Info på søndag.