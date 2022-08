Ingen grep inn for å hjelpe offeret…

Som mange migranter i Sør-Europa, solgte nigerianeren varer på gaten fredag ​​ettermiddag da han plutselig ble jaget ned, slått i bakken og slått gjentatte ganger. Overfallsmannen hennes tok også mobiltelefonen hennes.

Hendelsen fant sted midt på lyse dagen midt i en travel handlegate i hjertet av strandbyen. Opptak av angrepet har sirkulert på nettet, der stemmer som ber om en slutt på angrepet kan høres i bakgrunnen.

Det faktum at ingen grep inn under angrepet sjokkerte mange italienere. Noen mener situasjonen ville vært annerledes hvis offeret hadde vært hvitt. Politiet sa at det ikke var noen indikasjoner på at det var et rasistisk angrep. Offeret skal ha spurt overfallsmannen om penger, noe som førte til en voldsom reaksjon fra sistnevnte.

Marche-området, der hendelsene fant sted, planlegger å inngi et sivilt søksmål under etterforskningen.