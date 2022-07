Ingen hvile for Wood van Aert: Tour de Frances superkriger på skalaen til Roseellere i et helikopter

Ikke ferdig med Touren ennå, her er den, denne tirsdagen, med totalt 4 kriterier på programmet mellom Nederland og Roselare (delvis med helikopter) og… Classica San Sebastián, fra lørdag!

Av Yves Simon med HLN

Publisert 26.07.2022 kl. 06:55 Lesetid: 2 min



BFor Wout van Aert (27 år) har du faktisk tid til å nyte en post Tour de France med familien. Fra og med denne tirsdagen forventes den «grønne giganten» å være på nederlandsk side for et sponsorarrangement i regi av spennende Jumbo. Senere på ettermiddagen er han ventet til Rosslare for sin første kvalifisering etter turneringen. Tidsplanen hans er så stram at Van Aert vil ta turen fra Den Bosch med helikopter, takket være sin personlige sponsor Red Bull, som i dette spesielle tilfellet «vil gi ham vinger…»

Torsdag skal han hjemme i Herndal ta del i sitt 2. kriterium (av totalt fire), et uunnværlig øyeblikk. Selvfølgelig er dette en mulighet til å gjøre en betydelig tur økonomisk levedyktig, men målet er å snu beina i raske kretser. For på lørdag venter en annen utfordring for ham: hans debut på Clásica San Sebastián. «Dette er løpet han elsket å sykle», sier de i følget hans. «Det blir interessant å se hvor langt alt dette kan ta ham i form av touren. Han vil egentlig ikke trene denne uken, men han vil sykle litt hver dag og han vil øke fothastigheten.»

Han kan endelig tenke på en familieferie neste uke, men ikke før mandag! Siden han fortsatt vil delta i Rosendale-skalaen i Holland. 14. august reiser han tilbake til Nederland for Tom Dumoulins «Farvel».







Da vil Van Aert allerede gjenoppta treningen for høstmålene sine: Den andre uken i september skal hun konkurrere i GPs i Canada, etterfulgt av verdensmesterskapet i Australia. Det er ennå ikke bestemt om han skal gjennom høydetrening før da. Det avhenger også av hans mentale friskhet…