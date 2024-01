Ingen hvit røyk for firmabiler: «Tallene er upålitelige»

-> Les også: Beskatning av elbiler: hva skal jeg huske om dette gassanlegget?

Alle som har firmabil og i tillegg bruker den til private reiser nyter godt av at ATN blir skattlagt. På grunn av den økende populariteten til elbiler, kan resultatet av å beregne denne avgiften nå mer enn 25 % i år for førere av bensin- eller dieselbiler. Faktisk tilpasses ATN hvert år, basert på gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nyregistrerte biler. Jo høyere enn gjennomsnittet en firmabils utslipp er, jo høyere ATN.

Møte neste uke

Gjennomsnittlig CO2-utslipp falt imidlertid kraftig etter økningen i antall elbiler i bedrifter. Det er derfor Mr. Van Peteghem har utarbeidet et forslag som tar sikte på å redusere økningen i ATN for brukere av firmabiler utstyrt med forbrenningsmotorer. Spesielt ønsker han å endre beregningssystemet for CO2-utslipp for å gjøre det mer representativt for den belgiske bilparken.

Firmabiler: opptil €16 000 per år hvis du gir fra deg dem

Det er imidlertid ikke tatt noen beslutning i Cairn, med flere partier i koalisjonen som ber om detaljer om budsjettmessige konsekvenser av tiltaket. «Prognosene som finansministeren presenterer på det nåværende tidspunkt er ikke troverdige.»etter vårt skjønn, innenfor venstrefløyen av regjeringen.

Teknikere må kjøre kalkulatorene igjen. Vi sees neste uke for å diskutere denne ganske følsomme saken noen måneder før valget.