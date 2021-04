Ingen jubel: Cardiola sier at Manchester City-spillerne var stille etter PSG-seier | City of Manchester

Pep Cardiola berømmet Manchester Citys aggresjon og interesse for Paris Første etappe i Champions League-semifinalen 2-1.

Byen var imponerende Paris Saint-Germain I begynnelsen 45 minutter kom hodet til Markinhos fra et hjørne inn i gapet. Cardiolas menn dominerte da Kevin de Bruynes innlegg reiste før Riyadh Mahrez frispark gjennomboret Paris-muren og ga byen enda et nøkkelmål for lang rekkevidde.

PSG avsluttet kampen på sjøen etter Idrissa Cueys røde kort på 75. minutt for en sen utfordring til Ilke Kundokan.

City går inn i andre runde med bekvemmeligheten av to langdistansemål på Etihad Stadium på tirsdag, og Cardiola var glade for å svare på en tøff første periode på Parc des Princes.

“Vanligvis var vi flau i første omgang. Alle spilte trygt, uten personlighet å spille [as we can]. Men vi var veldig gode de siste 10-15 minuttene – vi var veldig aggressive uten ballen, ”sa Cardiola.

“Andre omgang var veldig bra – vi gjenopprettet ballen raskt. Det var ikke lett fordi de bygde en god struktur og fikk Neymar, Angel Di Maria og Marco Verratti bak oss. Men vi var aggressive og vi ble emosjonelle med ballen.

“Vi fant målene og ønsket å score mer. Men det er bare halvparten av arbeidet vi gjorde. Ligningen er enkel: Vi skammer oss over hvem vi er, alt kan skje og PSG har kvaliteten til å kjøre det. Men hvis vi spille slik vi gjorde i andre omgang, har vi en sjanse til å komme til finalen. Vi får det. ”

Lederen advarte om at en returanrop neste uke ikke ville være lett. “Jeg håper andre etappe blir annerledes Mauricio Pochettino Jeg vil lære. Jeg var glad for at spillerne var så stille i garderoben. Ingen jubel. Nå drar vi til Crystal Palace [on Saturday] Med en utrolig mulighet [win] Prøv å komme til Audi-finalen med en god kamp mot PSG igjen i Premier League og tre dager senere. ”

Pochettino insisterte på at hans side kunne vende tidevannet da de slo City City og håpet Liverpool ville slå Manchester United på søndag for å bli mestere. “Du må tro på fotball. Vi er der om seks dager og nærmer oss spillet akkurat som i kveld. Selvfølgelig City of Manchester Det er fordeler, men du må prøve. ”

I en quiz sa Pochettino: “Det kan være et gult kort eller et rødt kort. Jeg vil ikke klage på det. ”