Ingen kjøretøy, øko-kuponger, lønn… som endres fra 1. januar

Miljøkupongendring

For øyeblikket kan miljøvennlige kuponger utstedes i to forskjellige former. Den føderale regjeringen har godkjent et utkast til kongelig dekret for å endre denne muligheten.

Foreløpig kan den utstedes på papir eller i elektronisk form. Fra 1. januar 2022 vil dette kun være mulig elektronisk. Papirmiljøsjekker som fortsatt er utstedt frem til 31. desember 2021, vil forbli gyldige til 31. desember 2023. Etter denne datoen vil papirmiljøsjekker være permanent borte.

Mot lønnsskalering

Begrensningen, 1. januar 2022, for lønn til ansatte i CP 200, den viktigste felleskomiteen i staten, kan være så høy som 3,56 %, ifølge de siste SD Worx-beregningene.

Indeksering som dette vil vi ikke høre om på godt ti år. Nivået på indeksen som skal brukes 1. januar 2022 vil ikke bli endelig kjent før inflasjonstallene for desember er satt.

Proximus-ratene øker

I januar 2021 har Proximus allerede økt deler av prisene. Dette vil være tilfelle igjen i januar 2022. L’Echo bemerker at denne økningen spesielt påvirker Familus/Tuttimus-pakkene. Dette er en månedlig økning på €1,50 og en årlig økning på €18 per år. Dermed vil månedsprisen synke fra 72 til 73,50 euro per måned.

Minimus-pakken vil også bli berørt så vel som Internett + TV-pakken. Begge vil også øke med 1,50 euro per måned. Så han vil bli fakturert med 62,50 euro per måned. Pakkene Internet Comfort, Internet Maxi, Tel + TV og Internett + Tel samt Startpakken vil øke med 1 euro per måned.

Når det gjelder telefonen, vil ikke prisen på mobilabonnement endres, men månedsavgiften for fastnett (uten pakken) vil øke med 0,50 euro per måned. Ringekostnadene (regning per samtale) vil falle til 28 cent fra 1. januar.

Kjøretøy forbudt i Brussel

Fra 1. januar 2022 vil Brussel Low Emission Zone (LEZ) krysse en ny terskel med forbud mot Euro4 standard dieselkjøretøy for å redusere luftforurensning. “Dette kurset er viktig fordi dette er siste generasjon dieselbiler som ikke trenger å være utstyrt med partikkelfilter. Disse forurenser mer enn andre. De slipper ut store mengder fine partikler,” Brussel fremhever miljøet.

Konkret vil ikke de involverte bilene, varebilene, bussene og minibussene kunne reise innenfor LEZ, som dekker 19 kommuner i Brussel.