Ingen lanseringsdato ennå for Europas nye Ariane 6-rakett

Mr. Aschbacher tok også til orde for sikkerheten til europeiske astronauter og eiendeler i verdensrommet, spesielt i lys av oppskytingen av private satellittnettverk av enestående skala, som SpaceXs Starlink. “Banene rundt planeten vår er ikke ubegrensede.“, han pekte. “Det må være regler, akkurat som trafikk på jorden“.

Direktøren for ESA tok igjen til orde for europeisk utforskning av verdensrommet. Foreløpig har ikke Europa kapasitet til å sende astronauter i bane rundt jorden og utover. “USA, Kina og Russland er meget godt representert med bæreraketter som er i stand til å frakte menneskerla herr Aschbacher til, og la merke til at India selv vil være “veldig snart i stand til å fly astronauter i lav bane rundt jorden“.

Med en økonomisk kapasitet som kan sammenlignes med Europa, USA og Kina.”alle har et skip for å oppdage den nye grensen, det vil si den neste økonomiske sonen, som er månen og utover, og Europa har den ikke“, beklaget herr Aschbacher.

ESA har et budsjett på €7,15 milliarder i år, mot €6,49 milliarder i fjor. Medlemslandene bidrar med 64,3 %, EU 28,4 %. Delen som er dedikert til leting utgjør 735 millioner euro, eller omtrent 7 % av budsjettet som NASA dedikerer til den.