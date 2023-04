Ingen mirakler for David Goffin i Monte-Carlo

Dessverre, som man kunne forvente, har David Goffin ingen mirakler. Da han kom tilbake til konkurranse etter 45 dager med en sprukket patellasenen i venstre kne, gikk Legios glipp av den første runden av Masters 1000 i Monte-Carlo etter å ha tapt i to sett (6-4, 6). -2) Da han kom inn på oppløpet i Santiago, Rio de Janeiro, Buenos Aires og Córdoba, vant han sin første seier på leire for sesongen mot Diego Schwartzman, for den anledningen, etter en eliminering. Dette tilbakeslaget vil ikke gjøre regnskapskarrieren til vår landsmann som flyr nitti enheter i sin tredje runde på Rock etter å ha tapt 250 poeng til kroningen i Marrakech forrige sesong. For tiden rangert som 84. i verden, vil den tidligere Masters-finalisten i 2017 skli farlig mot utgangsdøren til topp 100.

I det første settet mot Argentina vekslet David Goffin varmt og kaldt, logisk nok til tider med baller som havnet på tarpene, men leverte også hardtslående returer på Schwartzmans andre serve. Men argentineren tok til slutt det første settet (6-4). I det andre settet, etter en elleve-minutters kamp på 1-0, tapte landsmannen gradvis rekken av møtet da han ikke klarte å få et av de tre pausepunktene han hadde tilgjengelig, og til slutt forklarer noen statistikker ham. Feil: 46 % av første servepoeng, ett bruddpunkt i seks og 37 utvungne feil. Det neste spørsmålet nå er om David Goffins kne vil være i stand til å fordøye denne første en time og førtito minutters kampen. Med neste kamp på timeplanen hans planlagt til neste uke i Barcelona (ATP 500), vil Legios bruke resten av uken på å finpusse returen til banen, hvor han ikke har noen poeng å forsvare.