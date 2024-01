«Ingen pass» i tysk hær for å møte høyreekstreme?

Etter en tumultarisk helg med protester mot ytre høyre i Tyskland, roer temperamentet seg. Mer enn 1,4 millioner innbyggere viste sin misbilligelse av det tyske AfD-partiet og uttrykte sin misnøye etter det tyske etterforskningsmediet «Correctiv»s avsløringer om ekstremistenes møte i Potsdam. Under dette møtet i november ble det diskutert en plan rettet mot masseevakuering av utlendinger eller utlendinger.

Denne mandag morgen, 22. januar 2024, viser de tyske pressedagbladene en overskrift på forsiden, som ser ut til å være et svar på helgens hendelser: «Utlendinger skal bli med i Bundeswehr», kan vi lese i Bild. Den tyske forsvarsministeren Boris Pistorius snakket med tysk presse om årsakene til hans ambisjon: «For tiden er det omtrent 180 000 menn og kvinner i tjenesten, som er omtrent 20 000 for kort. Målstyrken til styrken er 203 000 soldater. Vi ønsker å ansette så mange vi kan. Vi er ikke de første i Europa som gjør dette. Se på Frankrike.»

Bak denne «løsningen» foreslått av den tyske regjeringen ligger det en «belønning» som Marie-Agnes Strack-Zimmermann, en sikkerhetsekspert i FDP (det tyske liberale demokratiske partiet), ikke glemte å nevne: «Det vil være et middel. For å få et tysk pass raskt Vellykket tjeneste i Bundeswehr betyr å få et pass.

Hvis utspillet langt fra er akseptert av flertallet av tyske politikere, kan vi ikke se bort fra tidspunktet for denne kunngjøringen etter flere bevegelser mot ytre høyre og til fordel for å ta imot innvandrere.