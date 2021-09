Ingen revisjon av bensinpriser, diesel på mandag, et døgn etter priskutt, Energy News, ET EnergyWorld

New Delhi: Oljehandelsselskaper (OMC) holdt prisene på drivstoffpumpe (bensin og diesel) uendret mandag, et døgn etter å ha redusert utsalgsprisene med 15 paise per liter, for å vente og se verdens oljesituasjon før de gjør endringer i installatøren.

Følgelig er prisen på bensin og diesel uendret på Rs 101,19 og Rs 88,62 per liter i Delhi, ifølge Indian Oil Corporation, landets største drivstoffforhandler.

I Mumbai forblir bensinprisen stabil på 107,26 Rs per liter mandag, mens dieseltaxa også er uendret på 96,19 Rs per liter.

Over hele landet var bensin- og dieselprisene faste mandag, men utsalgsprisene varierte basert på nivået på lokale avgifter i en bestemt stat.

I henhold til prisformelen vedtatt av oljeselskaper, må bensin- og dieseltakstene revideres og revideres daglig av dem. De nye prisene trer i kraft fra morgenen klokken 06.00. M.

Den daglige gjennomgangen og revisjonen av prisene er basert på gjennomsnittsprisen på referansebrenselet i det internasjonale markedet de foregående 15 dagene og på valutakurser.

Drivstoffforbrukere kan forvente at drivstoffprisene forblir uendret, eller at de får lettelse gjennom et kutt de neste dagene, ettersom global olje forventes å forbli svak. OPECs oljekartell og dets allierte ble enige om å gradvis øke produksjonsnivået som skulle forhindre prisbevegelser oppover. Behovet for etterspørsel på grunn av pandemien påvirker også oljeprisen.

Etter å ha slått $ 74 per fat i forrige uke, er referanseindeksen for Brent -råolje litt lavere nå, til under $ 72 per fat.