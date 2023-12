«Ingen skal diktere hvem du er»: Hvem er Eve Gilles, den nye Miss France 2024?

Hans mor, Edith, var av Reunion-avstamning, «Nord- og Reunion-øyboerne har mange ting til felles, som en delt kultur og solen som skinner i deres hjerter, og faktisk litt mer her.»I Eva forklarer Et intervju .

Den nye Miss France 2024, Eve Gilles, ble født 9. juli 2003 i Dunkirk, den yngste av tre søstre. Faren hans, Bruno, er landmåler og jobber sammen med sin kone. 20-åringen går for tiden andre året på en grad i matematikk og informatikk i human- og samfunnsvitenskap på Lille. I fremtiden ønsker han å jobbe med statistikk. Eve Gilles er en veldig sporty person, mellom ridning og moderne jazzdansetimer liker Miz å lese noen romaner og se detektivserier.

Kvinners rettigheter

Eve er veldig engasjert i kvinners rettigheter.Sammen med Nord-Pas-de-Calais-teamet ønsker vi å knekke kodene for å vise moderniteten til denne konkurransen. Vi ønsker at alle kvinner skal være representert. Vi vil ikke at konkurransen skal være «pen og kjeft» lenger, men det bør være en mulighet til å vise frem sterke kvinner med verdier å forsvare.Den unge kvinnen betrodde seg til mediet «La voix du Nord».

Under skjønnhetskonkurransen sa hun: «Ikke la noen fortelle deg hvem du er.» Hun ønsker å gjøre sitt bud på Miss France til et symbol på «kvinners mangfold».