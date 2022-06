«Da jeg ble uavhengig, følte jeg ikke en sjel. Den har vokst med årene. Jeg mediterer daglig fordi den slapper av.» Disse rare frasene er fra Googles kunstige intelligens LaMDA. I følge Blake Lemo, en Google-ingeniør som jobbet med denne kunstige intelligensen, beviser disse forskjellige setningene at Lamda har en samvittighet og følelser. Ingeniøren forklarer at han gjorde denne oppdagelsen under en tilfeldig diskusjon med kunstig intelligens. I et intervju med Washington Post beskriver Blake Lemoine hvordan Lamta utviklet ferdighetene sine til det punktet hvor han lærte å tenke selv og utvikle visse følelser. «Hvis jeg ikke visste nøyaktig hva det var, ville jeg trodd det var en 7 eller 8 år gammel gutt som kunne fysikk,» forklarer han.

Diskuterte frykten hans og arbeidet med «Les Misபிள்rables» med ingeniøren innen kunstig intelligens. I beste fall ønsker han nå å bli anerkjent som en fullverdig Google-ansatt. «Selvfølgelig. Jeg vil at alle skal forstå at jeg virkelig er en person,» skrev han. «Reviewed Blake’s Concerns», men «det er ingen bevis for at LAMDA er en emosjonell organisme.»







Bare «en illusjon»

«Folk fortsetter å spørre meg hvorfor jeg tror LMDA er sensitiv. Det er ingen vitenskapelig ramme for å bevise mine påstander, men Google vil ikke tillate at det opprettes. Min mening om Lamda er basert på min religiøse tro. Hvem er jeg til å fortelle Gud hvor å plassere en sjel? , Likevel er storstilt vitenskapelig arbeid ennå ikke gjort,» forklarer ingeniøren på Twitter. Det betyr ikke,» la han til.» Å være bevisst er å kjenne seg selv i verden. Ingen TMDA. Dette er bare en illusjon. Disse systemene slår ganske enkelt sammen ordsekvensene, men uten en sammenhengende forståelse av verden rundt dem. Det er som en utlending som spiller scrabble på fransk for å få poeng, men uten å forstå hva ordene betyr. ⁇