Ingenting avslører den overraskende designen til den første smarttelefonen

Ingenting avslører designet til din første smarttelefon. En enhet med et helt spesielt design.

Det hadde gått flere dager siden Nada latterliggjort lanseringen av din nye telefon. Altså før lanseringskonferanse som vil finne sted 12. juli, la merket et bilde på instagram viser kameraet bakfra. baksiden av Telefon Ingenting (1) Den er gjennomsiktig, og lar derfor alle komponentene ses, plassert bak monokrome deksler som er mer hvite enn hvite.

Disse bildene forteller litt mer om fremtidens telefon. Faktisk kan vi se plasseringen av den trådløse ladingen og de to fotografiske modulene. Vanligvis vil telefonen (1) være drevet av Qualcomms system-på-en-brikke, Snapdragon 778G. Dette er en prosessor for enheter i mellomklassen. Den vil ha 8 GB RAM og 128 GB lagringsplass. Når det gjelder autonomi, kan batteriet på 4500 mAh støtte hurtiglading på opptil 45 W. Til slutt, som vi har sett, vil enheten tilby to fotosensorer, men også et selfie-kamera.

Dessuten har ingenting nylig gitt ut en Android-app. Sistnevnte tilbyr en første forhåndsvisning av programvaren som skal installeres på den etterlengtede smarttelefonen. Juli-konferansen vil gi mer informasjon om denne nye modellen.

_

Følg Geeko videre Facebook, Youtube Y instagram slik at du ikke går glipp av nyheter, tester og tips.